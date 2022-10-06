港鐵讓座爭執片瘋傳！港媽熱議應否讓座予小孩　無必要VS風氣不同

【港鐵／讓座】昨日（10月5日）網上瘋傳多段港鐵車廂罵戰影片， 2名媽媽帶3名小孩坐車時因讓座問題和乘客發生爭執，最終驚動港鐵職員及警方介入，連累列車延遲開出。事後有facebook專頁稱代涉事的「台灣媽媽」發文，認為是當地「博愛座」定義和香港關愛座有差別所致。

事件亦引起討論區關注，許多港媽直言不會讓座給小朋友，除非是手抱小孩，又分享一些被小朋友迫讓位的不快經歷，指家長有責任教2歲以上的小孩坐車時要扶實站穩。不過也有家長替2名媽媽抱不平，覺得她們動怒起因是孩子被乘客拍攝。



網上今日下午瘋傳多段港鐵車廂內的爭執影片。（影片截圖）

港鐵讓座爭執片昨在網上瘋傳，乘客及「台灣媽媽」各有說法，事件引起熱議。有港媽就事件在親子王國討論區發文，問大家「火車或地鐵會否讓座畀小朋友嗎？」，提及因為讓座問題「搞到火車開唔到」，自問會主動讓給長者、傷殘、孕婦、手抱小孩等，「唔會讓畀啲小童」，自己由細教2個小朋友入地鐵時不要和別人爭位坐，要主動讓位予有需要人士。

她又提到事主有澄清她們由台灣嫁到香港，當地「博愛座」概念是老弱婦孺和孩子都可以坐，「但呢度到香港」，認為她們應入鄉隨俗，「好似去日本扶手梯企定係靠左唔係靠右一樣」。

許多家長在帖文留言，稱不會讓座給小朋友，認為已懂站立又精力充沛的小朋友不需特別讓座，「成日見啲細路係車廂又跑又跳，咁好精力」，小朋友扶好根本不會跌。不少人同意樓主講法，只讓給傷殘、長者及手抱嬰兒，「有BB車坐嘅唔讓，態度差嘅一律唔讓」、或者是背住大書包的小學生都讓、「目測3至4歲以上都唔會，除非瞓咗抱住就會讓」。

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有家長稱數段影片都看過，「兩個媽媽都不是善男信女」，片中孩子懂踩滑板車不算細個，「個小朋友仲有精力過大人，唔使坐啦」、「為咗坐幾個站嘈到全世界都知」。港媽分享自子女2歲起就教他們坐車時要企，「同佢哋一齊擘開少少對腳，扶住扶手，學下平衡」，認為不需要讓座予2歲以上小孩。

部分人分享坐港鐵不愉快經歷，「有次搭西鐵，小朋友入來話無位坐發脾氣，有個婆婆讓座畀佢，唔該都無，個阿媽都無，覺得呢啲人好無家教」、「我今年52歲都試過被一位小二學生，開口要求我讓座，我無讓，她扁咀，我無理佢」，甚至有留言指，試過被小朋友用腳踢，示意她要起身讓位，「佢父母沒有道歉，離譜至極，最後對面有個伯伯讓比個小童坐」。

有網民就站在2名媽媽一方，認為有小孩的人會感同身受，有時讓座是在幫媽媽，「小朋友坐定定時，「媽媽會冇咁辛苦，我企下都無咩所謂」。有網民留意到台灣媽媽事後在fb的回應，她們一開始其實是禮貌地問人，「我去過台灣，啲人真係會讓座俾小朋友啊」，或者只是風氣不同，反指「香港人好多都好執着，其實俾小朋友坐無乜所謂，始終腳仔企唔穩，有機會跌倒」。而且2名媽媽發惡主因，是因為有乘客拍攝仔女，她們反應大也情有可原，「我會同佢死過囉」。

（親子王國）