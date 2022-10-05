讓座爭執片瘋傳│兩媽搭港鐵促男子讓座：小孩要坐！　吵架搞到咁

【港鐵／讓座】讓座問題在各地都常常引發爭議，今次地點是港鐵東鐵線列車車廂！網上今日（10月5日）下午瘋傳多段港鐵車廂內有人爭執的影片，據了解當時有2名媽媽帶同3名小孩上車，有人要求男乘客讓座予其同行小孩，惟男乘客沒有順應要求而觸發爭吵，情況相當激烈。事件導致港鐵列車要延遲開出，女乘客更一度出手疑似想搶在場拍攝乘客的手機，最終要報警處理。

片段引來網民熱議，一面倒批評涉事女乘客行為，直斥「憑咩要讓座？」、「好聲好氣都可能考慮下，但唔係逼人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「重點係冇禮貌！」。涉事媽媽事後亦有在社交媒體上澄清，表示自己是「台灣媽媽」，稱「或許香港博愛座的定義不同」，但過程中沒有勉強任何人讓座。

《香港01》已就事件向港鐵查詢。而根據港鐵附例，如對其他乘客造成滋擾，可罰款5000元。



網上今日下午瘋傳多段港鐵車廂內的爭執影片。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布4段影片，指「麻煩大家嚟平下理，點解細佬仔（細路仔，即小朋友）坐火車一定要讓坐，而自己唔去坐的士呢。細佬仔一定要坐，儍的嗎？」

從影片見到，2名分別穿紫色外套及黃色背心的女乘客，正與坐在椅子上穿恤衫西褲的男乘客爭執。有男聲說：「你話妳個女會跌親啊嘛，點知不倒翁咁嘅樣。」女乘客則不滿有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，「你細路仔都影？」、「拍什麼細路仔？」，其中穿黃色背心、操普通話的女乘客出手疑似想搶拍攝者手機，邊罵「憑什麼拍我小孩？」，又強調自己不是「大陸人」。

事發過程逐格睇▼▼▼

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雙方爭執期間，列車埋站後一度延遲開車，令其他乘客鼓譟，「做咩仲未開車啊？夠鐘喇！」，並見到有港鐵職員到場了解。

最後一段片則見到列車已恢復行駛，2名女乘客則叮囑拍攝者「慢慢拍」，「慢慢拍囉，我真的好失望」。被問到為何要人讓座給其小朋友，紫色女稱「細路同老人家都一定要坐」，並用手機反拍攝。鏡外有女聲問：「如果小朋友個個都一定要坐，你話使唔使搭火車啊？搭的士啦！」，紫衣女則回應「小朋友驚跌親啊嘛，係咪先？」，重複「細路仔同老人家有優先座，優！先！座！呢啲係老人家坐，都唔係你坐」。之後聽到有女聲責備「妳睇下成卡車無人喺度啊？」、「教壞細路」，另有男聲揶揄「又要窮又要做老闆啊嘛」。

上載片段的網民向《香港01》表示，她今日（10月5日）中午12時35分左右乘坐東鐵線往金鐘方向列車，上車時已見到紫衣女正責罵穿恤衫西褲的男乘客，「話佢唔讓座畀個小朋友」。她指出，恤衫男乘坐的不是關愛座，「人哋在情在理，讓唔讓座是人哋自唔自願」，惟對方「一路係咁鬧，一路係咁鬧，我都覺得好過分」，於是用手機拍下情況。

拍攝者又說，之後穿黃色背心的女子說不應該拍小朋友，「於是下意識想衝過來，想好似襲擊我咁樣」，而當時有人按掣通知車長，列車駛到大學站時亦有1名港鐵職員上車勸這2位女士落車，「但當時一直沒有人下車」。惟該職員無法控制場面，要求增援，「火炭時再上多3名職員」。拍攝者續指，下車後她們被帶到控制室，亦有人報警處理，但沒人提出起訴，當時她向警察說如有人提出起訴，可提供片段作證據。

片段引來網民熱議，一面倒批評涉事女乘客行為無理，「唔可以覺得自己有細路仔一定要讓位㗎」、「優先座真係無話關小朋友事」、「大人畀足全費，小朋友畀半價，老馮要讓你？」、「你有需要坐，我都有需要」、「讓畀你係人情，唔讓係道理」、「好聲好氣都可能考慮下，但唔係逼人讓囉，想舒服咪搭的士囉」、「讓就人情唔讓就係道理，一定要坐就搭的士拉」、「細路一定要讓？建議佢哋坐私家車」。

也網民認為，「點都好，嗌交還嗌交，唔好嚇親啲小朋友，唔好喺啲小朋友面前做過壞榜樣」。

Facebook專頁「屯門友」發帖聲稱是代片中的「台灣媽媽」澄清。（Facebook專頁「屯門友」）

至傍晚，Facebook專頁「屯門友」發帖聲稱是代片中的「台灣媽媽」澄清，指她們是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」，沒有理由受到這樣對待，而且這件事情已造成在香港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

專頁又引述「台灣媽媽群組」資訊，稱當時「台灣媽媽」先用英文禮貌詢問了「博愛座（關愛座）」的人是否願意讓座，「對方也願意了」，於是小孩詢問媽媽「博愛座」的事，「台灣媽媽」則教孩子老弱婦孺定義，但「旁邊跟讓座無關的香港人聽到媽媽用國語教孩子要讓座給小孩，就很不爽的指著媽媽說為什麼一定要讓小孩，然後開始拍媽媽拍小孩」，稱「請同理一個做父母的心情，你對我怎樣我沒有關係，但你為什麼要拍我的孩子！？於是才有後面這件吵架的事」。

「台灣媽媽」續說，「或許香港博愛座的定義不同」，沒有勉強任何人讓座，而且她只是在跟自己孩子說話，卻被別人轉身教育，反問：「如果是你，有什麼感覺？」