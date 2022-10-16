交男友不如被包養？女生遇當情婦姐姐　聽完心動想下海

男女關係，真的可以用利益去衡量嗎？近日有女生在網上發帖，表示在夜店認識被包養的姐姐，問及為何被包養時，對方卻指交男友可能什麼都沒有得到，「失去了你的青春還有可能哭得要死」。樓主聽完被包養的原因後，竟對這被包養感興趣，因而詢問網民意見。帖文惹來網民爭議，有人提出「找個家境條件好，真心疼妳的男友不是更好？」，但亦有人指如果作出選擇，就要承受帶來的後果。



有網民指在夜店認識的姐姐分享被包養原因後對這行業感興趣。（《雛妓》劇照）

有女生在Dcard討論區以「交男友不如被包養」為題發帖，指在夜店認識了個比自己更年長的姐姐，她是跟老闆出來玩的，聊到為什麼要被包養，對方認為交男朋友可能什麼都沒有得到，還可能會失去青春且哭得要死，「不如找個有錢的乾爺有辦法養活自己，還可以去做自己的事情」，至少這些日子既開心也有錢進帳。

姐姐續稱不是所有乾爺都是又老又不好看，只想發生關係，也有一種是想要開心回憶，不想要爭吵的開放式關係。女生聽到姐姐列舉被包養的好處即被說服，然後到不同網站註冊跟陌生人聊天，雖然有人只是想發生關係，但也有許多人是想要有女朋友的感覺。她正猶豫應否投身這個行業。

被包養的姐姐認為交男友可能什麼都沒有得到，還會失去青春，倒不如找個有錢的有辦法養活自己還可以去做自己的事情。（《理智派生活》劇照）

帖文一出馬上惹來網民激辯，不少人都認為「有能力為什麼要賺這種錢？ 真慶幸我有讀書，我有能力，身材外表也有在打理，如果一個人有頭腦有外貌， 還是會很多人追」、「找個家境條件好，真心疼妳的男友不是更好？」，同時有人感慨「價錢對了就會賣，這就是生意」。

有網民勸樓主「下海」前宜三思，「如果你選擇被包養，建議你先想好之後遇到真愛或是可能被發現的那天，你要怎麼面對戀人、家人、自己」、「如果我知道我女友被曾被包養，我一定跟她玩玩就算」、 「我尊重這種價值觀，不會批評，但是絕對祈求永遠不要認識這種女生」。另有「同路人」認真分享自身經歷，「我有個乾爺，已經維持一年，他不想談戀愛也不想結婚 ，但礙於父母催婚所以一個月給我一萬，每星期去他家吃飯一次， 完全沒有發生性關係，我也有正職工作，這只當作零用錢而已」。

香港近年亦盛行 PTGF或PTBF（出租女友或出租男友），即以金錢來換取陪伴，雖然有人只追求「拍拖感覺」，但部分個案會涉及性交易，有人更會利用交友app狩獵對象，當中可能充斥許多虛假資料，甚至發生欺詐或性罪行，必需小心留意。