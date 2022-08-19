女生被老闆包養赴廈門　突改口去柬埔寨　1決定逃「賣豬仔」死劫

【柬埔寨詐騙／人口販賣／KK園區／賣豬仔／泰國】近期爆出多宗跨國詐騙事件，不少人被拐騙至柬埔寨「賣豬仔」，引起港台網民關注。有台灣女網民在討論區分享差點被騙到柬埔寨的經歷，指5年前讀大學時曾當被人包養，並隨契爺到廈門做生意，後來更介紹她到柬埔寨和緬甸工作，聲稱在那裏當客戶服務，幸好當時她「太想家」就婉拒回台灣，「現在看來我是逃過一劫了」。



有台灣女網民在討論區分享差點被騙到柬埔寨的經歷，指5年前讀大學時曾當被人包養，並隨契爺到廈門做生意，後來更介紹她到柬埔寨和緬甸工作。（資料圖片）

該台女在PTT討論區以「曾經遇到台灣人要我去柬埔寨」為題發長文分享其經歷，指大學1年級時遇到1個在桃園跟黑道做生意的老闆，就成為其包養對象隨他一起去桃園，後來黑道介紹老闆到廈門賺錢，在機房負責收遊戲點數錢。樓主後來也跟去了，純粹打算「去廈門玩兩個月回來剛好開學」，對方會幫忙找房子，享受包吃包住，每月賺7.5萬元新台幣（約19,596港元）。

1個月後，有幾位台灣人找上門稱內地市場開始飽和，介紹她們到緬甸或柬埔寨工作當客服，「三餐自有公司招待，業績達標還會有獎」，強調待遇和褔利很好，還給她看柬埔寨的住處，聲稱某個女生賺了多少錢過得怎樣。

（資料圖片）

樓主表示自己被人包養只是不想背學貸，又不想辛苦打工，加上感到那堆人很不可靠，「一下說廈門賺錢、一下說要去柬埔寨」，而且因太想家了，就編個理由直接回台灣，之後亦沒有再與包她的老闆聯絡，現已不知所終，再隔年到桃園，連老闆的店都倒閉了，而其Line的頭像也停留在5年前，「不知道是不是已經成為屍體了」。她在帖文末段強調，「就算你去的不是柬、寮、越、泰，也可能從大陸把你洗過去，有本事還是在台灣工作就好」。