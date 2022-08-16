網傳赴柬埔寨陪老細實收75萬台幣　網紅列包養價目表　薪水少一半

柬埔寨人蛇詐騙集團為近期全台關注焦點，據悉，約有4000多名台人遭到詐騙，人數相當驚人。除了以高薪哄騙台灣人去做打字、博弈等工作外，還有一種類型就是「伴遊」、「包養」。



日前有台灣網美以為去柬埔寨當伴遊1週就能輕鬆入帳75萬（台幣、約2萬元港幣），對此，網紅T妹15號就在社交平台分享內幕，呼籲大家根本沒那麼好賺，一個月最多就是30萬（接近8000元港幣），大家不要再因為看到高薪就鬼迷心竅，將自己推向一條不歸路。

【圖輯】網紅T妹：「不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔！」揭台灣包養價目表（點圖放大看她怎麼說👇👇👇）

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T妹：酒店紅牌或網紅一個月包養頂多30萬台幣

T妹文章開門見山寫下：「當你對社會不了解、你沒有人脈、你什麼都沒有⋯ 就不要好高騖遠認為什麼都很好賺」，更表示後果就是會傷害到自己和家人。她提醒，酒店紅牌不是只是單有美貌就可以勝任，需要充實自己的財經、國際、新聞知識等，因為許多有錢人都希望自己帶出場的人要有面子。至於目前有錢人喜歡包養的對象分布在大學生或是一般上班族，而薪水大約落在5萬元台幣（約1萬3千元港幣）左右：「要瞭解被人包養不是常態！都是運氣～畢竟有錢人還是少。」

【懶人包】一文看清柬埔寨人口販運有多恐怖 賭業蓬勃催生詐騙溫床（點圖放大了解👇👇👇）

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接著，她將話題帶入時事，希望大家不要相信自己是「仙女下凡」，不可能去柬埔寨一個月就能領到75萬台幣：「像早餐店阿姨每天喊你帥哥，就相信自己是帥哥了！」T妹也說她不會去評論被包養的人的好壞，畢竟這都是個人的自由，她也表明：「我發這篇文只希望讓無知女性們，真的不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔好賺」，呼籲大家藉由這次的事件可以看清事實，不要再傻傻地被騙到柬埔寨，最後傷心難過的都會自己和家人。

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