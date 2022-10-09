奶奶借新抱結婚金器給親戚一直未還　人妻感不憤：仔都就一歲！

婆媳關係向來令不少新婚女士擔憂，有結婚數年的人妻在討論區大呻，結婚當時奶奶擅自收起金器，之後又開口要求將金器借給親戚，事主借出後一直未歸還，奶奶甚至想再借給其他親戚。人妻表示，事件擾攘多時，兒子已將一歲，而她向丈夫訴說事件，卻被指責「咪搞得好似佢哋特登唔還畀我」，令事主大感不憤。



新娘成身金器。(視覺中國)

該名人妻於香港討論區以「結婚金器比99借比親戚」為題發文，表示前年10月丈夫居於內地的表妹結婚，因不想買金器，故老爺、奶奶開口問她借出金器，人妻礙於當時多人在場而難以拒絶。但借出後金器後一直未有歸還，人妻每次託丈夫追問時，奶奶均表示因疫情而未能取回，直至早前奶奶到過內地，都沒有將金器帶回，更表示欲再借給另一個表妹。

人妻之後向丈夫訴說事件，卻被指責「咪搞得好似佢哋特登唔還畀我」，令事主大感不憤，「有心還嘅結完婚好心就諗辦法還返畀我啦！」。她再向老爺商討，對方只表示「最多畀返錢你」，令她無奈，「好無奈！看唔開！」、「件事我變得成個壞人咁」、「借人嘢唔主動還返仲咁惡」。

人妻表示事後有請丈夫取回金器，但每次都不成功，甚至引起二人爭執。（《BB來了》劇照）

網民留言強調「要識得say no」、「數還數！路還路！」、「佢阿媽搵妳笨，妳梗係要佢個仔賠返先」、「叫老爺買返一樣等值的金器畀你」、「深表同情」、「你要知道除了自己幫自己外，沒人幫你」、「結婚金器有記念價值，自己保管點都好過託管」、「你叫奶奶攞手飾出嚟，借番畀你外家」。