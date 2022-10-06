阿婆被3猛男挑逗心臟病發High到暈　老人院開極樂派對卻樂極生悲

台灣桃園一家老人院中秋節活動找來「脫衣舞孃給阿伯摸奶」引起不小爭議，甚至還登上《紐約郵報》。無獨有偶，哥倫比亞網紅Nadia Cartagena最近不只找了辣妹，還有一群猛男到老人院給長者們助興。



沒想到過程正在玩樂的時候，竟有一名阿婆心臟病發作送醫，事件曝光後也引起討論，該名網紅還在直播中落淚道歉，並稱阿婆心臟病發作：「是演的。」

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根據《eltiempo》報導，哥倫比亞網紅Nadia Cartagena日前找了辣妹及猛男至一間老人院開派對，辣妹不僅露出屁股在阿伯面前搔首弄姿，還躺在地上擺動，或是讓阿伯撫摸她的身體。

畫面來到另一頭，猛男們也極盡所能，穿著皮衣和緊身褲挑逗阿婆，甚至拉著她的手去摸自己的胸腹肌，而當猛男往地上狂扭狗公腰時，阿婆更樂得用手去拍打他們的結實屁股。

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結果當一位穿洋裝的阿婆被3名猛男包圍時，可能因為情緒太過亢奮，她突然手捂著胸前，隨後臉色變得很難看，接著就馬上倒在地上。大家見到這一幕全嚇壞，猛男們更趕緊圍在她身邊關心，立刻拿水給她喝。

接著救護人員和救護車抵達現場，將阿婆運上擔架，立即送院。影片曝光後不少人批評了這場活動。該名網紅更開直播含淚表示，自己只是希望長輩們玩得開心，沒想到會發生這種事：「我經歷了一生中最糟糕的時刻。」後來她又改口說該名阿婆是演的，希望引起當地市長注意，因為平常老年人很少受到關注。

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