泊狗？女生帶狗仔去公園　被保安攔下收「停狗費」　網民竟贊同？

泊車聽得多，原來還有泊狗？四川日前有女生帶狗狗到公園玩，怎料被保安攔下指小狗不能入內，要求收取2元人民幣（約2.2港元）的「停狗費」，將狗狗拴在原本用來泊電動車的位置上，狗狗被「泊」好後自行瓹窿瓹罅，令狗主覺得無奈又好笑。「停狗費」在網上引起熱議，竟有不少人覺得做法可取，付點小錢就能有人看管寵物，但亦有人質疑泊車地點人多車多，對狗狗不算安全。



狗主付了2元的「停狗費」後，狗狗被拴在鐵欄上暫管。（微博影片截圖）

事發於10月2日，內她報道，四川狗主田女士中午帶同寵物犬到德陽石刻公園，進去時保安說不能帶狗內進，要求將狗「停」在旁邊一處用來泊電動車的位置，「他說交2塊錢把你的狗停一下」，在公園玩完後就可來接狗，當時覺得無奈又搞笑。

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影片所見，公園外坐着1個穿紅衣的保安員，狗狗被拴旁邊的鐵欄上，瓹窿瓹罅搖尾巴自得其樂。事件在網上引起熱議，指第一次聽到有人收停狗費，「停狗費好可愛」，有網民認為公園保安也只是履行職務，「不讓狗進入公園估計是為了安全考量吧」、「給2元錢也不是什麼大事」，尤其公園假期時人流多可能有不少老人家及小孩子。

甚至有網民覺得做法值得推廣，也相當於寄存費，付點小錢就有專人看狗，主人可以放心玩，狗狗的安全也有個保障，避免不必要麻煩，例如狗糞或傷人等問題，「2元代看汪星人，其實性價比很高」。不過有人提到如果狗隻遺失是否有法律責任的問題，而且停車場人多車多，用來「泊狗」也有一定風險。

（綜合）