殘忍棄養！路邊行李箱「自行移動」　夫婦開拉鏈驚見4隻初生狗BB

太過分了！美國有對夫婦日前路邊發現1個會「自行移動」的行李箱，好奇走近驚覺拉鏈有角落未拉好，還探出了狗鼻，一拉開鏈驚覺有4隻狗寶寶，隨即送到庇護中心。4隻狗狗只有約10周大，未能確認牠們主人的身份，網民紛紛向好心夫婦道謝，並狂轟棄養者行為殘忍又可恥，「明明可以為狗狗絕育」、「如果沒被發現，夠夠就死在行李箱內」，各人都祝願狗狗們能找到新家庭收養，重過新生。



好心夫婦將4隻被藏在行李箱內的狗狗送收容所。（「Guilford County Animal Services」fb專頁圖片）

美國動保組織「Guilford County Animal Services」在fb專頁發文，分享當地1宗好人好事。事發於北卡羅來納州吉爾福德縣（Guilford County），9月16日，有一對夫婦經過州際公路附近，發現1個行李箱竟然「自己動起來」，眼見行李箱又郁又停，他們好奇下前往查看，發現拉鏈處有小角落沒有拉緊，且有狗鼻探了出來。

夫婦打開行李箱後看到4隻初生小狗，全都是精靈可愛，但卻如此地被主人棄養，於是立即將狗寶寶帶到動物收容所，組織特意在帖文向好心人道謝，「向所有花時間幫助有需要動物的好心人致敬」，指幸好有人留意到廢棄物行李箱出現異動，4隻狗狗才能及時獲救。

狗寶寶現正進行醫學監測，職員沒找到主人身份的線索。4隻小狗都是雌性，大約10周大，相信是拉布拉多混鬥牛犬，因為牠們是在行李箱內被發現，收容所義工用了一些行李箱的名字來幫牠們改名，包括Tumi、Samsonite、Stowaway、Carion，待檢查完後會為牠們尋找新家庭。

有網民批評狗主大可以為狗狗絕育，狗寶寶出生也不是牠們的錯，不應以殘忍方式棄養。（示意圖／Getty Images）

許多網民都向好心夫婦道謝，「感謝你幫助這些孩子」，大量留言鬧爆狗主人將狗寶寶關在行李箱去棄養的做法「多麼殘忍和無情」、「拋棄這些可愛寶寶的人太糟糕了」、「做這些事的人是魔鬼的孩子」。部分人認為是主人沒有為狗狗絕育所致，「就像牠們出生是錯的一樣」。

（綜合）