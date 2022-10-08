筍工？寵物公司$19K萬請文員只需中五學歷　自稱知情者爆高薪內情

移民潮下各行各業都嚴重缺人，有寵物食品公司近日在勞工處刊登廣告招聘文員，只要求中五程度學歷及3年經驗，每周返5天半，月薪達19,000元，令不少網民嘩然，大讚是筍工，又指「其他公司仲開12或13k，點搶人呀？」。不過有自稱是「知情者」爆料，聲稱該公司在行內出名「惡做」，流失率高才會高薪請人。



有寵物食品公司近日在勞工處刊登招聘文員廣告，只要求中五程度學歷及3年經驗，每周返5天半，月薪達19,000元，令不少網民嘩然。（連登討論區圖片）

有網民在連登討論區以「原來依家請個文員仔入下資料，都出到$19000啦」為題發帖，上載1張寵物食品公司在勞工處網頁刊登招聘廣告的截圖，公司位於荃灣區，以19,000元聘請文員，負責一般文書工作及處理訂單，每周需上班5天半，周一至五上午9時至下午6時，周六則為上午9時至下午1時。求職者學歷要求是中五程度，擁有3年工作經驗，懂得良好粵語、一般英語、讀寫中文及能閱讀英文。

招聘告示引來網上熱議，網民直言以中五學歷來說，19,000元月薪是豐厚薪金，「高人工過工程FG（新畢業生）」、「良心企業」，又指「未見過文員位開咁高」；但有人指出，此職位5天半工作，比一般公司多工作半日，並不划算，「5.5即係做6日咁滯，梗係唔同價」、「半日隨時做到三點都算係半日，假期一定要兩日先叫正常休息到」；亦有網民認為有古怪，「細公司咁高人工，一係嚴重OT，一係面試時狂壓你價，壓到得一萬頭」、「呢啲似倉務文員，搬埋貨一腳踢，呃你見工」。

有網民就留意到該公司8月亦曾刊登招聘告示，都是聘請文員一職，懷疑是一直請不到人而要調高薪金。（資料圖片）

有網民留意到該公司8月已刊登招聘告示，都是聘請文員一職，懷疑一直請不到人才會調高薪金，「好就唔會成日請人」。帖文引來自稱曾任職該公司的網民大爆高薪真相，指該公司的老闆很惡頂，很多員工都難以忍受而離職，「好耐好耐之前落鋪，鋪頭已經話啲sales（銷售人員）成日轉，仲要祝我好運」、「行內出晒名，你攞萬九蚊人工，捱得過老闆娘嗰關再講」。