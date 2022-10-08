驚！學神考牌4年終合格　友拉橫額慶祝爆「戰績」　網民：別上路

學神花了4年時間，屢戰屢敗仍不放棄，終於取得車牌了！內地1名男子花4年才成功考取車牌，朋友特意為他拉橫額慶祝，印上他在各項駕駛考試項目挑戰了多少次才過關，其中考試科目四他一共考了17次，朋友因為覺得太丟架，故半夜才替他慶祝。雖然學神屢敗屢戰才取得車牌，但許多網民瘋狂揶揄，勸他「不要上路害人」、「這個殺手已拿到職業資格證」，又指科目四屬筆試，不懂為何要考這麼多次。



內地有學神考車牌4年才成功領牌，科目四還考了17次，朋友透露他經歷過多次重考。（微博影片截圖）

安徽亳州有名學神花了4年才成功考到車牌，朋友特意拍片拉橫額拉花炮慶祝，事件在微博引起熱議。內地考車牌分四科，包括科目一，道路安全法律及相關知識筆試、科目二，場地駕駛技能考試、科目三，道路駕駛技能考試、科目四，安全文明駕駛常識考試，從好友製作的橫額可見，學神「經驗豐富」，其中科目一考了14次、科目二考了4次、科目三考了4次、科目四考了17次。

拍片的女網民解釋，朋友20多歲，但考駕照的經歷很曲折，其間多次重考，結果歷時4年才考到車牌，開心得找一班朋友吃飯，笑言他「科四（筆試）考了17次」。朋友們想幫他慶祝，但又覺得很丟臉，最後等到半夜才拉橫額拍照，「希望他以後千萬別酒駕，不然還再考4年」。

網民看完他考駕照的「戰績」後，問他到底花了多少錢考車，又注意到他考得最多的不是路試，而是科目四的筆試，「科目一、科目四不是最簡單麼」、「要麼不識字，要麼幾乎不看，現場發揮」，理論上一和四有準備就能過，「這只能說態度問題」。

堅持不懈去做一件事的確很勵志，但若是考車牌則例外，許多網民向這名「新牌仔」大潑冷水，笑言這位新手司機出關後，「方圓10米寸草不生」、「又誕生了一個馬路殺手」，更力勸他車牌到手就好，「建議莫要上路害人」、「答應我，別上路好嗎」、「這種人真的別開車，開車是出來害人」、「這種還是不要開車了吧，害人害己」。

（綜合）