父花$770買「虎皮犬」送女兒　回家揭是染色小白狗　結局感動網民

許多小朋友都喜歡小動物，部份父母亦希望從小培養孩子的責任心，因而在家中飼養毛孩。內地河北省1名父親早前以700元人民幣（約770港元）買來「虎皮犬」和茶杯貴婦，希望送女兒1個驚喜，但他後來發現商家竟用人工顏料將小狗染成「虎皮犬」，茶杯貴婦則是1隻小白狗，女兒本來氣得想與商家理論，但某天晚上看到父親抱着小狗睡覺的溫馨畫面，最終決定好好照顧2隻小狗。



內地1名父親在街邊聽信商人，花700元人民幣買來「虎皮犬」，結果卻發現是人為染色所致。（示意圖 / Irina / unsplash）

據內媒報道，該名父親早前與家人吃飯後，獨自閒晃時看到街邊有商家出售寵物犬，他最終被對方說服，看中花紋特殊的小狗，並以700元人民幣買下「虎皮犬」和旁邊的茶杯貴婦犬。他滿心歡喜地帶着2名新成員回家，未料所謂的「中華虎斑犬」上的花紋，其實都是不良商人以人工顏料染上，而「茶杯貴婦犬」的真身也是1隻剛滿月的小白狗。

女兒得知後震怒，本打算與商人理論，但某天晚上卻看到父親抱着「虎皮犬」睡覺，頓時感到非常窩心，故決定好好照顧2隻小狗日後的生活，成為家中一份子。

女兒本想與商人理論，但某天晚上看到父親抱着小狗睡覺的畫面，決意收養2隻小毛孩。（Courtney Cook / unsplash）

大批網民感動留言，認為錯不在2隻可憐的小毛孩，而是為求利潤而不擇手段的商人，「幸好結局是好的」、「狗狗沒有犯錯，錯的是商人」、「爸爸雖然被騙，但還挺大愛的」。