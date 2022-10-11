準姑丈上日文課勃起　欲性侵女老師　遭連踢下體險斷再自招慘下場

快要成為親戚了，這名準新郎竟想性侵未婚妻的親友？台灣1名女生到姑媽家幫準姑丈上日文課，沒想到準姑丈上課途中突然勃起，並用下體摩擦作為「老師」的女生，更不顧女生拒絕想「硬上」性侵。幸女生奮力反抗，更果斷地連環猛踢準姑丈的下體，令其下體險被踢斷，才連忙收手道歉。女生原本不想張揚，惟準姑丈竟反向外說是自己先被勾引，女生憤怒得決定提告。案件一審時判準姑丈2年刑期，他不服提出上訴，近日被高等法院駁回。



台灣女子替準姑丈上日文課，沒想到險遭性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，受害女生小妤（化名）2020年前往姑媽家，替鄭姓準姑丈上日文課，當時家中只有女生與鄭男，但上課到一半，鄭男下體突然勃起，並從後方伸手環抱小妤，嚇得她用力掙脫。不過鄭男未有停手，還拖小妤入房壓在身下強吻，意圖性侵。

小妤大喊叫鄭男冷靜不果，對方更用勃起的下體磨擦她，危急之際小妤使出連環踢，猛踹鄭男下體。鄭男受到重擊下體險被踢斷，疼痛萬分用手護住下體，並連忙道歉。

鄭男受到重擊下體險被踢斷，疼痛萬分用手護住下體，連忙道歉。（示意圖／gettyimages）

事後小妤雖然心理受創，但不想張揚，提出只要鄭男搬離姑媽家就了事，詎料鄭男反而對外說是小妤勾引他，小妤遂「氣炸」提告，捍衛自身清白。

一審判鄭男2年刑期，他不服提出上訴。高等法院近日指出，小妤至今仍有害怕、恐懼、無法言語、身心受創情況，並要到精神科診所求診，可見鄭男企圖性侵惡性非輕，不宜輕縱，審視相關事證後認為一審量刑2年合適，駁回鄭男上訴。全案仍可上訴。