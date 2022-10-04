獸父！19歲女遭父性侵檢查處女　母反應更心寒　鐵證令父罪成重判

獸父行為一宗都嫌多，絕對要嚴懲！台中1名19歲女大學生在浴室洗澡時，父親突然闖入稱要幫她擦背，女大生不虞有詐，沒想到父親竟順勢摸胸再用手指性侵及強吻她。女大生事後質問父親，父親竟問她：「妳第一次是什麼時候？」讓她憤怒提告，指控父親見她交了男朋友，是要檢查她是否處女。女生稱曾向母親訴苦，但母親竟然沒有幫忙，令她更心寒。案件經多次上訴後，最高法院近日依強制性交罪重判父親3年4個月刑期，全案定讞。



台中1名19歲女大學生在浴室洗澡時，父親突然闖入稱要幫她擦背，女大生不虞有詐，沒想到父親竟順勢摸胸再用手指性侵及強吻她。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2019年2月19日，受害女大生小美（化名）在庭上作供，指案發時自己19歲，當時在浴室洗澡，父親突然進來稱要用去角質鹽幫她擦背，詎料擦背時手竟然順勢伸前揉她的胸部，再移到下體用手指插入陰道，「一直弄一直弄，然後我覺得很惡心」。小美又講述曾遭父親強吻，「爸爸他其實還有親我，我記得那個嘴巴還有檳榔的味道」，而她事後刷了2次牙。

小美又說，那不是父親可以對女兒做的事情，於是她向母親訴苦，「結果媽媽她竟然也沒有幫我，她就後面到現在也不是站在我這一邊」。而母親作證時說，當時從浴室門縫瞄入內，只看到丈夫在搓女兒背部。

小美指控父親擦背時手竟然順勢伸前揉她的胸部，再移到下體用手指插入陰道，「一直弄一直弄，然後我覺得很惡心」。（示意圖／gettyimages）

父親則否認性侵，稱他只有摸女兒背部、肩及腰，沒有摸女兒的胸部及陰道，更反指女兒常說謊，有被害妄想傾向，因想離家居住而編造事件。

惟法官翻查小美事發翌日與父親的短訊對話紀錄，發現小美說「爸爸，我覺得昨天晚上那樣子感覺很不舒服，好像也不是親子之間該有的行為，我難過了很久，哭了很久，也感覺很害怕，但是我希望以後不會再發生這樣的事……希望你能明白，也尊重我的身體」，父親則回覆「我知道，不會再發生這樣的情況了，抱歉，我讓妳嚇到了」。

另外，小美與父親當面對質並偷偷錄音，聽到父親先道歉，下一句即問「第一次是什麼時候？」，又說「爸爸媽媽擔心的永遠是自己的小孩子在外面會怎樣，尤其妳國中就曾交男朋友，爸爸會特別在乎妳在性這方面的觀念是不是有偏差」、「因為妳是我女兒，爸爸是想要更了解妳」等。

法官最終依強制性交罪，判父親3年4個月刑期。（示意圖／gettyimages）

法官認為，父親道歉原因並非單純因為「擦背」問題，顯然與「性」有關，認為女兒指控較可信，批評父親行為令人髮指。法官表示，由於父親否認犯行，未見反省亦沒有悔意，維持前審見解，依強制性交罪判父親3年4個月刑期。全案定讞。