禽獸！女大生昏睡竟遭斯文好友性侵　淫狼獲輕判緩刑原因惹熱議

朋友竟然是淫狼！台灣一名女大生於男友家服安眠藥後昏睡，兩人的陳姓友人幫忙照顧期間，竟起色心性侵女方，女大生發現後驚醒尖叫，陳男事敗逃走，事後被告上法庭。一審原判陳男乘機性交罪未遂罪成囚2年，惟陳男不服上訴，高等法院認為陳男終坦承認罪，且與女大生達成調解，遂改判陳男緩刑2年，獲輕判原因引來熱議。



台灣一名女大生於男友家服安眠藥後昏睡，竟被男友人強迫口交。（gettyimages）

綜合台媒報道，事發2019年，該女大生憂鬱症發作，在男友家服用安眠藥昏睡，其間男友需要外出上班，於是請來兩人同學兼好友陳男幫忙照顧。

詎料陳男見女大生躺在床上意識不清，竟起色心！他先藉故支開女大生男友的弟弟，趁房間只剩他與女大生倆人時伸手摸胸，見對方沒反應便變本加厲，脫褲強迫口交。

女大生意識模糊間感到有異樣，睜眼發現眼前竟是平日欺欺文文的陳男在犯案，奮力掙脫把陳男推開並尖叫。尖叫聲驚動男友母親，男友弟弟這時也已回來，陳男見事敗便急忙離開。女大生清醒後便把陳男告上法庭。

陳男見女大生服藥後躺在床上意識不清，竟起色心。（gettyimages）

一審地方法院認為，陳男利用女大生服用安眠藥後無力抗拒的機會強行口交，造成女子身心受傷，判乘機性交未遂罪成囚2年，惟陳男認為判刑太重，上訴要求緩刑。

二審高等法院近日指出，陳男於審理期間坦承認罪有悔悟，且已與女大生以40萬元（約10萬港元）達成調解，女大生亦願意原諒陳男並同意緩刑，基於「修復式司法」理念，決定改判陳男緩刑2年，並要進行80小時社會服務令。