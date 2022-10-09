失iPhone 13等萬元財物　僱主懷疑菲傭夾帶私逃返鄉　驚悉有前科

聘請外傭要慎選！有僱主於網上發文大爆家中菲傭的離譜行為，指出對方日前凌晨時分突以放假為由離家，隨後卻失蹤沒再返家，她聯絡到對方的家人親戚後，得悉菲傭聲稱購買了1張8442元的機票返回家鄉。其後，她發現家中遺失了千多元現金、iPhone 13（價值至少5999港元）及AirPods（第2代）（價值1099港元），目前已報警及通知入境處。



有僱主於網上發文大爆家中菲傭的離譜行為，指出對方日前凌晨時分離家出走，隨後得悉對方購買了1張8442元的機票返回家鄉。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名僱主於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示，上周二（10月4日）凌晨零時26分，家中菲傭突以放假為由離家，「佢聲稱自己有權放24小時假」，之後卻一直沒有回家。她聯絡到對方的家人親戚後，得悉菲傭聲稱購買了1張8442元的機票返回家鄉，上周二早上10時已離開香港，目前已返回菲律賓的家。她指出，菲傭是沒經過同意擅離職守及離開香港。

事主說，自己於香港機票最貴的航空公司任職，查過頭等機票價錢也不用8442元，質疑菲傭向家人說謊，「吹水吹到上天」，或可能幣值是菲律賓披索，不過她相信對方確實已回到菲律賓的家，因其表妹偷拍到照片給她看。她猜想，菲傭可能於香港借貸，欠下一大筆債無力償還，故逃走回家鄉，「可能真係借咗6位數字，返菲律賓繼續捱世界」，不過她目前沒收到通知還款的信件。

事主指出，菲傭放在家中的行李全部沒帶走，卻發現自己遺失了千多元現金、iPhone 13及AirPods（第2代），質疑是被菲傭偷走，她已報警及通知入境處，批評「夾帶私逃」、「簡直係癲」、「都唔知佢黐咗邊條筋」。她又說，聯絡了外傭工會，得悉這名菲傭曾被前僱主控告偷竊沐浴露而斷約，今次已是第2次斷約，工會聲言不會再相信及幫助這名菲傭。

她指出，菲傭放在家中的行李全部沒帶走，卻發現被偷走了千多元現金、iPhone 13及AirPods（第2代）。（Apple網站圖片）

事件引起網民嘩然，有人留言說「一定好大件事先走佬返去」、「8442？我買咗機票聖誕節去台灣，一家4口都係8844咋喎」、「咁有錢買機票呀？十成十借咗財仔，突然變咗富豪，你十日八日後會收到追數信」、「呢啲PX返咗去改一改個名，又嚟香港搵食！」、「我親戚做agency（中介），佢話工人借錢回家，一年後有人上門追數，最後要賣咗印尼間屋還債！你估財仔開善堂，個個借完就捌，都仲要借畀佢哋？財仔梗係唔簡單」。

有網民教樓主目前可做的自保方法，「我見其他僱主話同返啲（借貸）公司講佢無做，畀返ref.（證明）佢哋，就唔會再打嚟騷擾你，恭喜將有好日子過，佢一走了之都係好事」、「通知入境處因工人失聯，取消合約及工作visa（簽證），投訴工人沒有依據合約履行服務，要求入境處如再收到工人work visa application（工作簽證申請）應慎重考慮」、「你要cap圖，報警叫佢哋畀file你（落案），之後再去勞工處開file，報入境處時，將你同工人屋企人的對話send（傳送）畀入境處」。