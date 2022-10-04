頭痕！菲傭生頭蝨滿頭數百蟲卵　傳染全家後走佬　港媽：最慘個女

外傭生頭蝨，僱主超頭痕！有港媽於網上發文大呻，女兒近日不斷撓頭，她細看下發現耳後頭髮上有些白色粒粒，追查後發現竟是新請3個月的菲傭生頭蝨，「個頭成幾百隻蛋」，還「惹到我全家都係」，「我女成頭蛋」，她好心地每晚幫菲傭清頭蝨2至3小時，沒料到對方其後卻「走咗佬」，她無奈地向網民求助「應該點做」，如何處理菲傭留下的私人物品。



有港媽於網上發文大呻，新請3個月的菲傭生頭蝨，更傳染給她和女兒。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港媽於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示，留意到女兒近日不斷撓頭，細看下發現耳後頭髮有些白色粒粒，並非依附在頭皮上，形容「圓形、好光滑同黐得好實」，她驚悉是頭蝨，立即帶女兒看醫生，不幸地她隨後也被傳染，「全家要焗頭（殺死頭蝨）」。

她追查下發現原來新請3個月的菲傭是最初的帶蝨者，她嘗試「逐隻用手搣」及逼其焗頭，「我同佢一焗藥，3大隻（頭蝨）走出嚟」，惟「第日越梳越唔對路，成幾百隻，但殺唔晒，之後又發現有啲BB蝨」，直言滅蝨過程需要很有心機和花精神。她說，由於一直未能完全滅蝨，她要求菲傭「剷青」被拒，只好剪部分頭髮，卻被埋怨「剪佢個頭」，「（菲傭）當我仇人」，直斥對方「真係好離譜」、「玩殘（她們一家）」，嘆道「最慘我個女，小朋友是無辜」。

她指出，菲傭突然離開後，其私人物品仍留在家中，問道「點搞？因為我想全部床、毛巾被全掉」，又說對方「走咗佬」反而令她「一身鬆晒」，而對方連9月份的人工也未收取，她將會去勞工處投訴和請教律師如何入稟追討損失。

該名港媽追查下發現原來新請3個月的菲傭是最初的帶蝨者，她嘗試「逐隻用手搣」及逼其焗頭，惟「第日越梳越唔對路，成幾百隻，但殺唔晒，之後又發現有啲BB蝨」。（示意圖／Getty Images）

有網民笑言，「人哋養蝨養得好哋哋，你係要晚晚同人清兩三個鐘，俾着有人搞我啲寵物我都走佬啦」。有網民直指，「睇完個post即刻覺得個頭好痕」、「睇文字都覺得恐怖，有頭蝨唔係應該剃光頭？」、「都仲好意思走佬？」、「依家居然仲會有人有頭蝨，佢都好污糟下，佢走咗對你屋企嚟講應該係好事嚟」。

有人建議，「快去睇醫生，工人真係離開你家，清走晒佢啲枕頭、床褥、被，用大熱漂白水噴洗全床、屋地方，蝨有生蛋就有排煩」、「睇醫生啦，或者去藥房買頭蝨藥洗頭」、「失蹤報agent（中介）、報警、報入境處」。

有人分享遇過頭蝨的經歷，「之前我女都係俾個工人惹到成頭係，直情見到啲蝨喺頭皮度移動，跟住日日用直髮夾夾佢啲頭髮，熱死啲蛋，夾足一個禮拜」、「前年我囡學校有出過通告，有人有（頭蝨），成班要焗頭」。