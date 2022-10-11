癲！同事贈防爆mon貼仲換埋　事後1招測試極瘋狂　網民：黐線！

為了保護手機螢幕，不少人會使用防撞防爆的保護貼。有網民日前發文，表示有同事見其手機的螢幕保護貼已經裂開，於是好心地送贈1塊保護貼，更自告奮勇地幫忙更換。事後，樓主隨口詢問保護貼的防爆功能，那位同事為證明保護貼能力，竟然直接把樓主的手機摔到地上。事實證明保護貼的確跌唔爛，但就跌爛了手機螢幕。樓主取回手機後發現保護貼就絲毫無損，但螢幕上出現了2條白色線，即時感到「肉赤」。



樓主在討論區發文表示，有同事見其手機保護貼破損嚴重，於是好心幫其更換新的保護貼。然而，同事為了證明防爆能力，竟把樓主的手機摔到地上。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

該名網民在香港討論區以「同事好好人送咗個mon貼畀我，之後仲咁做…」為題發文，稱所使用過的螢幕保護貼全都十分易碎，就算手機沒有跌過，保護貼也會莫名其妙地碎裂，因此已放棄再更換的打算，「諗住由得佢爆到爛晒算啦」。然而有同事見其保護貼已「爛到刮手」，於是便送贈1塊防爆保護貼，更熱心地幫忙更換。

事後樓主「衰多口」，「我多口問咗句︰呢個mon貼真係咁勁唔會爆咩？」，同事為證明保護貼的實力，二話不說舉起樓主的電話就往地上摔，樓主即時感到「肉都赤埋」。而事實證明保護貼確實沒有碎裂，但樓主取回電話後卻發現螢幕上多了2條白線，似是被同事摔壞了。樓主認為同事的確是熱心腸的好人，然而手機又似是真的被摔壞了，樓主不知應否開聲請同事賠償，但又怕會因此破壞關係，於是發文詢問網民。

樓主指取回電話後發現，螢幕上多了2條白線，似是被同事摔壞了，感到心痛不已。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都被樓主同事的驚人舉動嚇到，直斥他「黐線」，又認為他「好心做壞事」，「你同事係咪痴線」、「為咗證明個貼而掉壞部手機咁癲？！」，有人就認為樓主應該在事發時要求賠償，很難事後才追究，「你唔即時要對方認頭，之後再講，好難證明係佢，係佢個角度，會變成你屈佢」、「應該嗰下同佢講，畀佢知道佢幾蠢」。然而，有人就質疑事件真實性，「有圖有真相，唔係都幾難信」、「Mon貼無事電話爛咗，呢個擺明就係廣告啦！邊到有人咁黐線㗎」。