連登仔坐地鐵隨手拍下出軌故事？網民：證明防偷窺Mon貼好緊要！

打字傳訊息雖然方便，但亦成為泄露私隱的一大危機！最近有網民在討論區上載照片，指在地鐵上拍到照片，說有男子以WhatsApp與女性洋名稱呼的用戶傳訊息，對方提到「有肉骨茶畀你」之後，男子就回覆指「我老婆在家」，引起出軌疑雲。不過有網民質疑，對方可能只是親戚、媽媽、姐姐或妹妹，不一定是「帽事嘅」，提醒大家「小心炒車」。



有連登網民在討論區上發文，拍到男子在WhatsApp與女性洋名稱呼的用戶傳訊息，引來第三者疑雲。（連登討論區圖片）

網民「去馬大師」在連登討論區上載於地鐵車廂內影到的照片，可見1名男子手持電話以WhatsApp與女性洋名稱呼的用戶傳訊息，對方提到「想你肥啲，有肉骨茶畀你，在家嗎」之後，男子就回覆指「我老婆在家」，獲對方以「👌」回覆表示沒問題，男子後來就追問「乜你咁好興致？」有網民着樓主切勿「擠牙膏」，但樓主回應指男子下站已經落車，所以沒有更多消息可以提供。

WhatsApp畫面放大版！▼ ▼ ▼



從對話可見，與男子對話的女性洋名稱呼用戶表示為他準備了肉骨茶。（連登討論區圖片）

樓主似乎認定男子出軌，認為與他在WhatsApp傳訊息的對方正正就是第三者。不過有不少留言都質疑，對方可以只是男子的親戚、媽媽、姐姐或妹妹等等，而且內容放在上述關係去理解亦都合理。有網民就問樓主是否留意到男子大約年齡，因為如果男子貌似年輕的話「可能真係阿媽嚟呢」，但樓主就指只看到背影，因此無從估計。

網民們亦都笑言，是次事件「證明咗防偷窺Mon貼嘅重要性」，即使手機使用了防偷窺Mon貼會影響用手機時的視覺享受亦都值得，「你想自己唔舒服定係全世界睇完幫你唔舒服？」

（連登討論區）