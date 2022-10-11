無眉娘！女友剃眉方便化妝　港男接受唔到：佛地魔咁　網民錯重點

10萬個激嬲男友的理由？有港男於討論區發文表示，女友近日「唔知發咩癲」，突然剃光自己全部眉毛，他不禁在內心爆粗批評「dxxm，真係成個佛地魔咁」，直言「望住佢個樣我真係咀唔落」。有網民笑說，「無眉唔係無眉娘咩？無鼻先係佛地魔，等我仲係度諗你女朋友點整扁咗個鼻」。



有港男於討論區發文表示，女友近日「唔知發咩癲」，突然剃光自己全部眉毛。（《九品芝麻官之白面包青天》劇照）

該名港男於Dcard討論區以「女友變咗佛地魔，仲要逼我講愛佢」為題發文表示，最近女友突然剃光自己全部眉毛，稱原本的眉毛已很少，所以乾脆剃光，方便化妝，他不解女友的行為，更對網民直言像佛地魔。

不過他指出，「有求生慾嘅我梗係唔敢講話唔靚啦，但望住佢個樣我真係咀唔落」，而女友好像感到他不滿，所以強迫不斷說愛她，無論什麼樣子都要愛，他無奈道「講……邊次唔講，唔講都唔知我堂眉保唔保得住」。

該名港男指出，女友長期素顏，他不禁在內心爆粗批評「真係成個佛地魔咁」，直言「望住佢個樣我真係咀唔落」。（《哈利波特》劇照）

有網民笑言，「我睇咗啲乜，笑死」、「覺得你女朋友應該係個幾有趣嘅人，幾可愛啊」、「求生技能lv. max（最高級）」、「識做就一齊剃，係愛嘅表現」、「你講佛地魔，我以為你講個鼻」、「淨睇標題唔知以為你女友切咗個鼻」、「你女朋友係冇眉娘，唔係佛地魔啊，如果真係佛地魔，我會respect（敬佩）你冇分手」。

有網民指出，「叫佢去霧眉，唔使化妝仲方便啦」、「其實如果問得你靚唔靚/接唔接受到，通常心入面都有個底嘅，問你係想知你態度啫，我覺得有正常審美觀（何況佢都化開妝）嘅人都會覺得好奇怪囉」、「不過剃晒條眉的確可以畫更多唔同類型嘅眉，真係幾方便化妝」、「女友係咪玩cosplay（角色扮演）？方便畫唔同顏色嘅眉」。