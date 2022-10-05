抖音女修眉慘變Angry Birds　留言勁衰：你即使喊緊都好似好憤怒

許多女性會將眉毛周圍的雜毛修除，讓自己的眉型看起來更好看，有些人會自己動手，有些人則是交給美容師處理。



近日外國1名女子到美容店修眉，結果卻被修成了「憤怒鳥」，讓她忍不住掩面痛哭。

朋友本來想安慰她，結果看了她的眉毛後，也忍不住笑翻（點擊放大瀏覽）：

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根據《鏡報》報道，日前該名女子和朋友前往美容店修眉，結果眉毛卻被修成奇怪的形狀，顯得非常細長，角度也相當怪異，整體看起來非常不自然，就像憤怒鳥一樣。

女子因此崩潰大哭，朋友起初想安慰她，卻在看見眉毛的瞬間忍不住笑出聲來，讓女子哭得更加嚴重。

最後這段影片被放到TikTok，引發了眾多網友的熱烈回響，「天啊我知道這種感覺」、「抱歉我笑了」、「我笑了好久」、「我試著不笑但那是不可能的」、「即使她在流淚，也看起來很憤怒」。

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