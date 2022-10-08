港男約米芝蓮餐廳慶祝　甜品碟寫5字送驚喜　女友秒黑面：失禮！

很多女生拍拖時都需要「儀式感」，每逢過時過節都希望男友給予驚喜，不過有港男就分享驚喜變「驚嚇」的經歷，指日前預訂了五星級酒店的米芝蓮餐廳與女友共進晚餐，初時對方確實滿心歡喜，還不斷甜笑詢問「今日咩日子」，後來侍應遞上特別預備的甜品時，女友一看碟上寫有「重陽節快樂」5個大字，當場一秒黑面，責怪他失禮，令港男十分無奈。



港男日前預訂五星級酒店的米芝蓮餐廳與女友共進晚餐，但當女友一看甜品碟上寫有「重陽節快樂」5個大字，即一秒黑面。（連登討論區圖片）

該港男在連登討論區發帖，指女友閨蜜的另一半包場豪請她們一大班姊妹吃Omakase（廚師發辦）慶祝生日，事件令樓主女友非常妒忌，整個周末都在埋怨他不夠浪漫，不願意在她身上花功夫，大時大節不慶祝亦沒有準備驚喜，「仲話佢生日餐飯連生日牌仔都冇」。

樓主聽後決定安排1個大驚喜給她，「今次等我落重本」！他相約女友到五星級酒店1間米芝蓮法國餐廳共晉晚餐，當侍應捧着無花果撻上菜時，女友露出滿心歡喜的神情，又不斷問「今日係咩日子，Did I forget anything? （我忘記了一些事情嗎？」樓主見其反應都鬆一口氣，「心諗驚喜難唔到我嘅，今次實冇死！」。

網民都表示，被樓主的「驚喜」逗笑，稱如果自己是侍應必定會笑到失控。（Gettyimages）

沒料下秒卻氣氛大逆轉！當侍應放下甜品，只見碟上寫着「重陽節快樂」，然後對他們說「重陽節快樂！Enjoy（慢用）！」，女友此時即面色一沉，直至晚飯完結送回家期間都繼續沉默。後來女友傳訊息給他，「話覺得今日搞埋啲重陽節快樂好失禮佢，丟晒佢架」，令樓主相當無奈，「你啲女人又話要驚喜，而家畀驚喜你，又嫌三嫌四，真係好難觸摸」。

帖文引起網上熱議，不少網民都被樓主的「驚喜」逗笑，「巴打都幾重本，我係個waiter（侍應）會笑到失控」、「幾好笑，啲女畀你溝晒啦」、「巴打真男人」，又指樓主女友太易嬲，「而家啲女人咁冇幽默感」、「唔明啲港女諗乜，明明好浪漫」；不過有網民就認為事件瘋狂得令人難以置信，「樓主咁X勇？定係改圖」。