職場欺凌｜同事因樣子被杯葛、周圍貼相　打工仔不敢發聲：真黑暗

職場欺凌時有發生，如此環境又如何能安心工作？有網民日前發文，表示公司出現職場欺凌，有同事因相貌欠佳而遭10多個同事杯葛。該網民雖然看不過眼，但就不敢發聲，怕淪為被杯葛的新對象。帖文一出即引起網民熱議，有人認為路見不平理應拔刀相助，但有人就認為自保才是正途。



樓主表示有同事因「外表唔討好」遭其他同事欺凌，樓主雖然看不過眼，但害怕遭報復而不敢發聲。（《救救我》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其同組的十多個20多歲的同事，會對「外表唔討好嘅同事」表達強烈的厭惡，更會把同事的照片在辦公室四處張貼，「對張相彈橡筋、扔擦膠咁」，並以此為樂。包括樓主在內的同事雖然看不過眼，卻敢怒不敢言，擔心也會被杯葛，只能發文慨嘆「呢個世界真係好黑暗」。

帖文引來網民熱議，有人認為嘲笑他人外貌的欺凌手段甚是低劣，但欺凌就是欺凌，沒有深淺之分，「傷害不高，但侮辱性極強」、「小學雞！」。有人就指出職場欺凌反映出公司管理有問題，建議受害同事辭職，「quit job保平安」、「做落去都唔會開心，走啦」。

有網民就指出職場欺凌反映出公司管理有問題，建議受害同事辭職。（《具景伊》劇照）

另外，有網民認同樓主明哲保身，「你自己一條友真係無咩可以做，隨時搞埋你」、「最緊要保護自己」；但有人就持相反意見，認為樓主等人應該仗義執言，「嗰個同事離職嘅話，目標就會係你哋唔出聲呢啲！」、「袖手旁觀都係加害人」。