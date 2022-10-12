消費券買戒指求婚　遭女友拒絕：未係時候　港男心有刺問是否分手

「個個都求婚，唔通個個都成功咩！」有港男於討論區發文表示，與女友拍拖已久，所以早前花費全部消費券訂酒店房間、買戒指等籌備求婚，又請了很多朋友幫忙及見證。沒料到求婚時女友雖很感動卻拒絕求婚，稱「未係時候」，他雖口說理解，內心卻有根刺，甚至與女友相處變得尷尬，問道「係唔係應該同佢分手？定係女人都鍾意人求多幾次婚先會應承？」。



有港男於討論區發文表示，與女友拍拖已久，所以早前花費全部消費券訂酒店房間、買戒指等籌備求婚，沒料到求婚時女友雖很感動卻拒絕求婚。（《金都》劇照）

該名港男於香港討論區以「其實求婚失敗之後仲可以繼續一齊咩？」為題發文表示，早前籌備求婚時準備了很多，除訂酒店房間，還買了很多裝飾，當然不少得花和戒指，「咁就一下子用晒我啲消費券」。

他說，求婚過程一切也很順利，女友亦很感動，沒料到「佢竟然拒絕我，佢話未係時候，唔想結婚住」。他雖然口說理解原因，內心卻有根刺，「好似時時刻刻提醒緊我，眼前呢個女人唔想同我結婚」，又矛盾地自我安慰說女友可能暫時不想，將來可能又會想結婚。

他稱，自從求婚失敗，他與女友之間的關係好像變得有點尷尬，「好似好多嘢都唔同咗咁」，因此問網民應否分手還是女人其實喜歡被男友求幾次婚。

樓主指出，自從求婚失敗後，與女友相處變得尷尬，他問道「係唔係應該同佢分手？定係女人都鍾意人求多幾次婚先會應承？」。（《我是處女座》劇照）

有網民猜測樓主女友是「騎牛搵馬」，「擺明等緊更好㗎啦，就算未來同你結婚，都只係因為無遇到更好的，而唔係鍾意你」、「如果拍得耐，她一直都唔想同你結婚的話，好大可能佢當你水泡，搵緊真命天子！」、「佢根本仲想揀多陣，分啦，出面大把世界」。

有人猜測是經濟原因，「你冇車冇樓冇積蓄收入低，拒絕你好正常啫」、「會唔會因為無樓，經濟上都仲有好大concern（關注），始終結婚需要plan（計劃）好多嘢」、「睇到消費券嗰下笑咗，求婚要消費券幫手，咁結婚條數從何而來」。

有人猜測樓主求婚前未與女友談論共識，「結婚對女人嚟講咁大件事，唔係你話求婚、拍拖幾耐，就要應承，你求婚前有冇傾過原本個共識先？」、「如果無傾過未來共識，你自己忽然去求婚真係好突然，唔接受都好正常」、「傻佬一枚！乜你冇去試探過女友口風先求婚嘅咩？」，建議「一齊坐低傾下先啦，搵個核心原因出呢啦！」、「建議你試多次，唔得就早走早着」。