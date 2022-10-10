3個同名同姓男人同區同日結婚　路人見新娘唔同名仲以為一夫三妻

大陸很多新人會選擇在十一長假辦人生大事，但福建福州的一座社區，卻出現了讓人難以置信的一幕。同一個社區，三個同名同姓的新郎，選擇在同一天結婚，影片一出，讓不少網友大呼：比電視劇還出奇，電視劇都不敢這麼演。



10月7日，一位福州女網友，在自己的個人社交平台上，向網友分享了一段結婚影片，視頻中同時結婚的三個新郎居然都是同一個名字，這個奇妙的現象引發網友關注。

新郎名一樣新娘名唔同路人看呆 點擊放大瀏覽：

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影片中看到這個社區有三個紅色的半圓形充氣拱門，在路上依次排開。上面用黃色字體寫著祝賀新郎某某和新娘某某某新娘誌禧的字樣。但仔細一瞧，上面所寫的新郎都是同一個名字，難道是這個叫「黃杰」的新郎，同時和三個新娘結婚？

大陸婚姻法中不允許重婚，這個叫「黃杰」的新郎，肯定是不可能在同一個社區同一天裡，明目張膽地和三個新娘舉辦婚禮。對此，拍攝影片的女網友向媒體表示，她路過一個社區的時候看到很多婚禮的車隊和3座氣球拱門，卻赫然發現新郎都叫「黃杰」：「我覺得很新奇，也很湊巧。」

消息一出，引起網路討論，有網友表示「電視劇都不敢這麼演」、「可能因為八字相同所以姻緣到來的時刻也相同吧」、「好擔心賓客跑錯地方」。幸虧這三場婚禮的新娘，不是同一個名字，才讓來賓能夠區分出來，找到自己真正應該祝賀的新人。

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