無醉駕！男子喝酒後全程「推車」回家　無違法但1原因遭交警狠鬧

這位大哥是個狠人！酒後不駕駛是硬道理，但內地有男子酒後選擇「推車」。湖北交警近日發現有男子在馬路上推電單車，行近聞到滿身酒氣，懷疑他涉及酒後駕駛，遂截停調查。惟警方翻查閉路電視，發現他真的全程推車回家。交警指他不涉酒駕，但他選擇在車道內推車，一樣相當危險兼不可取。雖然男子被交警批評，許多網民卻大讚他是「神一樣的人」，至少酒品很高。



鐵騎士承認自己有喝酒，但堅稱自己全程都是推車。（微博影片截圖）

內媒報道，湖北恩施市有男子疑涉酒駕，交警截查時發現他滿身酒氣，在馬路上推着1輛電單車，懷疑他曾經酒駕。該名鐵騎士承認自己喝了酒，但堅稱沒有騎過車，甚至說可調查現場的監控（閉路電視）。

交警擔心下甚至表示要幫他推一段路看，可是調查街道閉路電視後，鐵騎士真的全程推車行，沒有騎過上去，故不存在酒駕違法行為。雖說不涉酒駕，但交警認為他推車時仍選擇走在機動車的車道內，會妨礙交通情況，影響其他車輛行駛，更可能影響他自身安全。雖然喝酒後不開車做得正確，但酒後推車一樣危險、不可取。

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網民看完事發影片後，竟然說要為鐵騎士點讚，「酒品挺高的」、「覺悟挺高的，人家真沒騎車，實在人」、「沒有酒駕這個還是值得表揚一下的」、「是個很不錯的酒友，值得信賴」。有人還笑言交警發現他真的全程推車，當下應不知所措，「幹得漂亮，你把員警都整不會了」。

（綜合）