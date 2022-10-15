慘！6個月大流浪貓B頭卡玻璃罐　撞樣巴斯光年　難誘捕終1招解決

很可愛但很慘！美國有隻6個月大的流浪貓寶寶被發現將頭部卡入1個玻璃罐內，看起來和《反斗奇兵》系列戴透明頭盔的巴斯光年「撞樣」，被取名作巴斯光年。由於貓寶寶頭部卡罐子嗅不到食物味道，救援人員用計先引誘牠的兄弟姊妹出來，最終才引起巴斯的好奇心走入陷阱。巴斯現時仍留在收容所，等牠適應和人類互動後將會交給有心人領養。



有熱心市民發現頭部卡入玻璃罐的「巴斯光年」。（「Animal Rescue League of Boston」fb圖片）

事發於麻省布里斯托爾縣福爾里弗（Fall River），當地動物救援組織「Animal Rescue League of Boston」表示，有隻6個月大幼貓被長期在區內監測流浪貓及餵飼的熱心街坊發現，頭部卡了入1個小小的玻璃罐內，趕緊聯繫組織救援。

由於牠被玻璃罐卡住的模樣和戴住透明頭罩的巴斯光年「撞樣」，故被稱作巴斯光年。救援人員見到小貓在馬路上徘徊，花了點時間用設陷阱來捕捉，再為牠移除玻璃罐。組織發布了巴斯的影片，牠被抓前在停車場附近走來走去，被抓走後在救援籠內觀察環境。

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組織指，由於貓咪頭部被罐子卡住，無法聞到食物味道，人員最後想到用食物先吸引牠的兄弟姊妹到一個陷阱，勾起巴斯好奇心也緊隨牠們雙雙中伏。確認牠安全後，人員即場順利取出玻璃罐，將牠帶回收容中心。雖然巴斯生活的街區環境很髒，但牠健康狀況良好，組織隨即為牠接種疫苗及進行絕育手術。

巴斯仍需時間習慣和人類接觸，義工們仍在幫牠學習和人類互動，暫時不會讓有心人領養。營救巴斯時他們意外發現一個流浪貓群，計劃為牠們提供醫療照護及絕育，再評估是否會將這些貓帶走物色家庭。

網民看完巴斯卡玻璃罐的影片大嘆「謝天謝地，有人找到牠」，否則牠會缺水和挨餓。有網民就指見過需要幫忙的流浪貓，但想幫忙時牠們一見人就逃跑，幸好這次巴斯順利獲救，大讚組織做得好。

（綜合）