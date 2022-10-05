老虎萌爆驚呆樣瘋傳！野放見陌生森林　老虎嚇到掉下巴後續更爆笑

老虎原來也可以這麼「萌」！外國一隻在人工圈養環境下長大的老虎，在野放當日打開鐵籠大門回歸大自然的一刻，竟然疑被眼前陌生森林嚇到，當場張大嘴巴「掉下巴」，露出了驚呆的「萌爆」表情。相關片段已有超過1700萬人次觀看，網民笑言「這隻老虎解鎖了更多表情」、「牠到底看到了什麼？」。



外國一隻在人工圈養環境下長大的老虎，在野放當日打開鐵籠大門回歸大自然的一刻，竟然疑被眼前陌生森林嚇到，當場張大嘴巴「掉下巴」，露出了驚呆的「萌爆」表情。（影片截圖）

老虎萌爆驚呆樣逐格睇▼▼▼

+ 5

YouTube頻道「Wicked Wombat」於9月20日上載一段整合眾多動物被野放一刻影片。片段長約9分半鐘，見到豹、雀鳥、狐狸、大象、鹿、黑熊、海龜、馬等回歸自然時都相當興奮，紛紛疾速離開走向前方，但當中最令人印象深刻的，要數老虎的表情了。

在影片約6分10秒處，終於輪到今次被熱議的「主角」登場。從畫面見到，該隻老虎一開始在鐵籠內徘徊，直到鐵門打開看到前方陌生森林環境，老虎即瞪大雙眼、張開嘴巴「掉下巴」，露出「傻眼」神情。走近籠門看清楚後，老虎還用虎掌拍打鏡頭，之後頭也不會衝到野外迎接新生活，看來相當興奮，與剛剛驚訝的表情形成對比，令網民不斷爆笑「回帶」翻看。

其他動生野放一刻▼▼▼

+ 3

影片上載約2星期已有超過1700萬人次觀看，不少網民把老虎「萌爆」表情截圖瘋傳，笑言「這隻老虎解鎖了更多表情」、「牠到底看到了什麼？」、「老虎：我不想離開啊！」、「老虎害怕了」、「看完心裏溫暖」。也有網民指出，這是被囚禁動物的自然反應，又說「沒有什麼比自由更重要了」。