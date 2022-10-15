教到崩潰！爸爸教兒子做功課　半小時1題都唔識　拍枱致手掌骨折

怎樣講都不明白，的確令人很洩氣！內地1名爸爸教兒子做作業時，一條題目來來回回講解了半小時，惟兒子仍不明白，爸爸難抵內心鬱悶，一怒之下用手錘桌子，結果手掌骨折了。網民都不禁感嘆，「作業是孩子的修行，也是家長的酷刑」。



內地1名爸爸教兒子做作業時，一條題目來來回回講解了半小時，惟兒子仍不明白，爸爸難抵內心鬱悶，一怒之下用手錘桌子，結果手掌骨折了。（錢江晚報圖片）

根據內地傳媒報道，杭州36歲吳先生的兒子正在上小學，平時都是由媽媽輔導做功課，但剛巧這天媽媽有事，教導兒子的重要責任就落在爸爸身上。結果爸爸將一條題目來來回回講了半小時，可是兒子仍不能理解，咆吼了幾次後，兒子索性把筆都放下不寫了。

爸爸見狀更加無法忍受，一怒之下大力怒錘桌子，詎料手掌骨折了。醫生檢查後表示，爸爸右手第5掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。吳先生無奈道，「還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了」。

網民對於教導孩子做功課的問題，都不禁感嘆，「作業是孩子的修行，也是家長的酷刑」。（Gettyimages）

報道引起網上熱議，很多家長級網民都深有同感，「想想平時媽媽有多難」、「現在當家長的真不容易」、「這是用生命在教育啊」、「我閨蜜給娃輔導作業，突發心肌梗塞，差點過去」，亦有人笑言「沒有練好鐵砂掌之前，盡量不要動氣」。但有網民則認為孩子就是要慢慢教導，「不夠佛系！愈是着急，雙方都心焦，思維愈混亂」、「有時是孩子沒開竅，有時是家長根本不懂怎麼講題，不是會做就會講」。