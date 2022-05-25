嫌老婆教阿仔做數學大聲夾惡　慈父親自出馬　5分鐘崩潰頭撞衣櫃

教導小朋友最重要是有耐性，而督促子女做功課可算是最具挑戰性的任務之一。內地網絡流傳影片，1名爸爸認為妻子教兒子做功課時太大聲及語氣過重，決定「親自上陣」，沒想到兒子教極唔識，僅僅5分鐘便令他崩潰，氣得將頭連連撞向衣櫃發洩。網民看過片段也感同身受，大嘆教子女做功課並非易事，「教過孩子寫作業就知道，真的能氣到腦溢血」。



內地網絡流傳影片，1名爸爸認為妻子教兒子做功課時太大聲及語氣過重，決定「親自上陣」，沒想到兒子教極唔識，僅僅5分鐘便令他崩潰，氣得將頭連連撞向衣櫃發洩。（微博影片截圖）

相關影片於微博流傳，來自四川達州的1名爸爸留意到，每當妻子教導兒子做功課時常常「大聲夾惡」，認為對方語氣過重，又質疑功課不算太難，理應不會氣成那樣，更勸太太要盡量保持心平氣和。後來該名爸爸建議妻子冷靜一下，決定親自上陣教兒子做數學功課，沒料僅5分鐘便激動起來。

片中可見，爸爸坐在兒子身旁，咬牙切齒地看着他質問：「20+7=27，20+8=28，20+9=29，那20+5等於多少？」兒子聽到問題後呆了呆，重覆了爸爸的問題，「20+5，等於……」，可是怎樣也講不出答案，令爸爸大感崩潰，只好將答案說出來，氣得將頭連連撞向書桌旁邊的衣櫃，而在旁目睹過程的妻子也不禁邊拍片邊偷笑。

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影片引起一眾家長共鳴，不少人大嘆教孩子做功課是對家長容忍力的挑戰，「隔着屏幕都覺得崩潰，彷彿看到了自己，每次輔導作業也是惡夢的開始」、「很多人往往怪另一半方法不好，怪爹媽帶不好老師教不好，自己做了以後才能認命」、「教過孩子寫作業就知道，真的能氣到腦溢血」。也有人笑指，「有沒有這麼一種可能，小娃娃覺得你抓狂的樣子好搞笑，故意的」、「突然好羨慕我爸媽，從小到大沒有教過我」。