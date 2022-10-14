打尖MMA影片瘋傳！狠女掌摑、過肩摔、無影腳暴打插隊女　真相是…

【插隊／打尖／MMA】被插隊「打尖」的確讓人生氣，但這樣反應也過激了吧？網絡瘋傳一段約1分鐘影片，指內地某餐廳內一名短髮女點餐時，疑因被另一名紮髻女子「打尖」，竟然暴怒掌摑、毆打、過肩摔、狂踹，再用物品猛砸，打到對方無法還手，似有「血海深仇」般。影片引來網民熱議，有網民認同插隊行為不對，「好紓壓」、「看起來挺爽的」，但也有網民強調不應訴諸暴力。

不過翻查資料，該影片早於2019年10月發生，至近日再有人轉載到網絡群組，令影片再受關注。



網絡瘋傳一段約1分鐘的餐廳「MMA」影片。（影片截圖）

有網民在台灣Facebook群組「●【爆廢公社二館】●」上載該段57秒影片。畫面見到，餐廳內一名短髮女子正在點餐，突然有另一名紮髻女子疑似「打尖」，走到櫃枱時更撞到短髮女的手袋，當時短髮女亦有望一望紮髻女，再繼續點餐。

短髮女點餐後，向旁邊的短髮女說了幾句後，但紮髻女沒有理會，短髮女隨即暴怒朝紮髻女臉部猛推一掌把對方推倒在地。坐在地上的紮髻女想起身，短髮女即狠踹一腳把對方踢回地上，更拿起硬板大力砸向對方。目擊事件的店員及其他顧客都被短髮女突如其來的舉動嚇得目瞪口呆，未有施以援手。

第一回合：掌推、腳踹、砸硬板▼▼▼

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短髮女隨後取回手袋離開，但似乎仍未消氣，向門口走了幾步又折返，瘋狂掌摑剛爬起來的紮髻女，再用過肩摔把對方「撻」在地上並猛踹、用物品猛砸，然後才施施然離去。

第二回合：掌摑、過肩摔、無影腳▼▼▼

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影片引來網民熱議，不少人同樣厭惡「打尖」，稱看到「很解氣」，「看起來挺爽的」、「好紓壓」、「霸氣」、「下手真狠」、「不要亂插隊」、「人家講了還不道歉，被打剛好而已」、「這大概有格鬥技5段」。但也有網民認為即使被插隊也不應用暴力，「打人是不對的」。另有聲稱知情網民表示，2人是因為碰撞而爭執，並非插隊。

翻查資料，該影片早於2019年10月發生，至近日再有人轉載到網絡群組，令影片再受關注。據報被打的紮髻女當時已報警，但未有透露事件後續。