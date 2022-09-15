手機放床充電突爆炸！8月大女兒燒傷慘死　母目擊崩潰：從沒想過…

印度發生恐怖手機充電致命意外！北方邦巴雷利（Bareilly），一名母親把手機放在8個月大的女兒身旁充電，結果手機電池突然爆炸，女兒燒傷送院終傷重不治。女兒的死令母親崩潰後悔，「我從沒想過手機對我的女兒來說可能是致命的，否則我不會把它放在那裏」。



一名母親把手機放在8個月大的女兒身旁充電，結果手機電池突然爆炸，女兒燒傷送院終傷重不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發周日（9月11日）下午，母親庫蘇姆（Kusum Kashyap）吃過午飯後，便把女兒放在床上睡覺，又把正充電的手機放在女兒旁邊，便離開了房間。結果手機電池突然爆炸，女兒燒傷送院搶救惟傷重不治，兩母女從此天人永隔。

女兒離世令庫蘇姆相當崩潰自責，憶述當時她正與鄰居聊天，突然聽到房間傳出巨響，女兒正在在呼救，於是她衝到房間，看到由於手機電池爆炸導致女兒被嚴重燒傷一幕，不禁落淚後悔道，「我從沒想過手機對我的女兒來說可能是致命的，否則我不會把它放在那裏」。

親戚指出，由於家境貧窮，庫蘇姆用的仍是鍵盤式手機，估計因手機當時用USB電線充電卻沒有連接合適轉接器，引起爆炸。（示意圖／gettyimages）

據報由於房子還在建設中，沒有電源接電，故她利用太陽能板幫手機充電，而手機於6個月前購買。親戚指出，由於家境貧窮，庫蘇姆用的仍是鍵盤式手機，估計因手機當時用USB電線充電卻沒有連接合適轉接器，引起爆炸，又說若有錢讓女嬰在私家醫院治療，或有機會保住性命。

當地警方表示，這是父母疏忽造成的事故，女嬰遺體已下葬，家屬不打算對廠商提出訴訟。