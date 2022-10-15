狗眼看人低！女兒穿平價衫被幼稚園老師歧視　媽媽超霸氣反擊獲讚

作為專業教師，無論學生家境如何，都應一視同仁。台灣有名媽媽於網上發文，批評女兒幼稚園老師歧視和嘲諷家境貧窮的學生，指出她與老公都是「苦過來的」，雖然現時經濟條件不錯，但他們都不會為特別打扮一對子女，平日會穿一些街市或夜市買的平價衣物，結果女兒竟被老師嫌棄家貧，質疑女兒去過台北101觀景台是在說謊。她不滿老師教學態度，投訴時校長再爆一句「正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過」，令她氣得連續1周都駕駛私家車和讓子女穿名牌衣服上學反擊，隨後再為轉學。不少網民認同這名媽媽的做法，指出「我最討厭狗眼看人低的老師，低調過生活不行嗎？」、「最後那1周的表現實在太霸氣了」。



台灣有名媽媽於網上發文批評女兒幼稚園老師歧視和嘲諷家境貧窮的學生。（《反起跑線聯盟》劇照）

台媽投稿至fb專頁「靠北幼稚園」，表示和老公都捱過苦，縱使現時在被稱為富人區的信義區和松山區都買了樓，但他們都將房子出租，然後住在新北市，隨便選了間私立幼稚園讓一對子女就讀。他們平日作風低調，只會讓子女穿菜市場、夜市和網上購買的平價衣服，她平日沒地方要去不會特別打扮，接送子女放學時只是隨意夾頭髮或綁馬尾，走路或駕電單車去幼稚園。

她指每次見到子女的老師，總覺得「看我們的眼神就是那種，喔媽媽來了喔，也不多打招呼就叫小孩出來那種，但是看到別的打扮亮麗的媽媽就會親切笑容聊天」，有差別待遇。她一直以為自己誤會老師，直至有天，女兒回家後向她說，老師於課堂上問大家有沒有去過台北101觀景台，女兒舉手說有，老師卻指「妳應該沒去過吧？我是說去101上面看夜景喔！」，指女兒在說謊。

台媽向幼稚園園長求證，園長稱老師坦承有說過這樣的話，「但因為正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過，所以才會以為她女兒在說謊」，她當下質問：「園長跟老師你們是如何認定一個孩子家境好不好？」園長立即道歉說：「可能當下給老師的感覺是這樣，會加強訓練，會告誡老師。」

該名台媽不滿老師的教學態度，之後連續1周都駕駛私家車和讓子女穿名牌衣服上學反擊，隨後更辦了轉學。（《反起跑線聯盟》劇照）

她表示非常無言，覺得女兒受辱，於是連續1周駕駛特斯拉（Telsa）和平治私家車接子女放學，並將子女出席婚宴時穿過的名牌衣服拿出來，讓子女穿1周，然後在第7天辦轉學。

台媽都不知道自己這樣做是不是怪獸家長，但認為是老師踩到她底線，或會有人困惑明明家境不錯，「為什麼要苦小孩子」，她解釋「那是因為我要讓小孩知道不能只有享樂，物質豐盛與內在豐盛的差別」，但也計劃在疫情緩和後到其他國家旅遊擴闊視野。她認為園長和老師想法膚淺，反問：「難道她們不知道很多外表亮麗的人，實際上生活才是苦哈哈嗎？」現時子女轉了學，新幼稚園老師們都超好，「根本不會有那種勢利的問題」。

網民留言指該名幼稚園老師大有問題，「這種有特異差別眼光的老師才該檢討，就算真的家境清寒，也不應該對孩子的受教權有差別待遇」、「呵呵，老師視野太低了，很多有錢人不開賓士（港稱平治），小孩讀公幼的很多，低調的家境不錯的也很多，外送人員也是」、「是真的也有聽過，有些老師會觀察家長本身的品味和小孩的品味，如果品味好的，老師會越巴結，這樣很不好，不是都該一視同仁嗎？」。