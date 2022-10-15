狗眼看人低！女兒穿平價衫被幼稚園老師歧視 媽媽超霸氣反擊獲讚
作為專業教師，無論學生家境如何，都應一視同仁。台灣有名媽媽於網上發文，批評女兒幼稚園老師歧視和嘲諷家境貧窮的學生，指出她與老公都是「苦過來的」，雖然現時經濟條件不錯，但他們都不會為特別打扮一對子女，平日會穿一些街市或夜市買的平價衣物，結果女兒竟被老師嫌棄家貧，質疑女兒去過台北101觀景台是在說謊。她不滿老師教學態度，投訴時校長再爆一句「正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過」，令她氣得連續1周都駕駛私家車和讓子女穿名牌衣服上學反擊，隨後再為轉學。不少網民認同這名媽媽的做法，指出「我最討厭狗眼看人低的老師，低調過生活不行嗎？」、「最後那1周的表現實在太霸氣了」。
台媽投稿至fb專頁「靠北幼稚園」，表示和老公都捱過苦，縱使現時在被稱為富人區的信義區和松山區都買了樓，但他們都將房子出租，然後住在新北市，隨便選了間私立幼稚園讓一對子女就讀。他們平日作風低調，只會讓子女穿菜市場、夜市和網上購買的平價衣服，她平日沒地方要去不會特別打扮，接送子女放學時只是隨意夾頭髮或綁馬尾，走路或駕電單車去幼稚園。
她指每次見到子女的老師，總覺得「看我們的眼神就是那種，喔媽媽來了喔，也不多打招呼就叫小孩出來那種，但是看到別的打扮亮麗的媽媽就會親切笑容聊天」，有差別待遇。她一直以為自己誤會老師，直至有天，女兒回家後向她說，老師於課堂上問大家有沒有去過台北101觀景台，女兒舉手說有，老師卻指「妳應該沒去過吧？我是說去101上面看夜景喔！」，指女兒在說謊。
台媽向幼稚園園長求證，園長稱老師坦承有說過這樣的話，「但因為正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過，所以才會以為她女兒在說謊」，她當下質問：「園長跟老師你們是如何認定一個孩子家境好不好？」園長立即道歉說：「可能當下給老師的感覺是這樣，會加強訓練，會告誡老師。」
她表示非常無言，覺得女兒受辱，於是連續1周駕駛特斯拉（Telsa）和平治私家車接子女放學，並將子女出席婚宴時穿過的名牌衣服拿出來，讓子女穿1周，然後在第7天辦轉學。
台媽都不知道自己這樣做是不是怪獸家長，但認為是老師踩到她底線，或會有人困惑明明家境不錯，「為什麼要苦小孩子」，她解釋「那是因為我要讓小孩知道不能只有享樂，物質豐盛與內在豐盛的差別」，但也計劃在疫情緩和後到其他國家旅遊擴闊視野。她認為園長和老師想法膚淺，反問：「難道她們不知道很多外表亮麗的人，實際上生活才是苦哈哈嗎？」現時子女轉了學，新幼稚園老師們都超好，「根本不會有那種勢利的問題」。
網民留言指該名幼稚園老師大有問題，「這種有特異差別眼光的老師才該檢討，就算真的家境清寒，也不應該對孩子的受教權有差別待遇」、「呵呵，老師視野太低了，很多有錢人不開賓士（港稱平治），小孩讀公幼的很多，低調的家境不錯的也很多，外送人員也是」、「是真的也有聽過，有些老師會觀察家長本身的品味和小孩的品味，如果品味好的，老師會越巴結，這樣很不好，不是都該一視同仁嗎？」。