台家長睇唔明老師手冊寫乜勁頭痕　網民紛紛投降　答案原來係……

為人師表，總是容易被社會觀感審視著，字要好看、行為要端正、足以成為未來國家棟樑的典範。



爆廢公社二館的網友周建宏日前便發文求解，希望廣大網民一起解惑孩子的手冊。

一篇來自代課老師給家長的留言，熱情的網友們第一次覺得有比醫生開處方更厲害的存在！

點擊放大瀏覽手冊照片及網民的猜測（答案在最後）：

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「跪求翻譯……女鵝（女兒）的代課老師到底在寫啥？我只看得懂『10/5前』和『回』。」

網民熱烈回應：「明天中午吃麵，請回覆。」「還好我小朋友都大了，不然直接去學校問校長，這是鬼畫符嗎？」「老師有兼職做道士嗎？」「我去問米一下，請稍後。」「完全看不懂的字啊！」

「還沒當老師之前可能是做天師，專門在鬼畫符。」「老師之前的工作是不是醫生？」「罰寫100次。」「看懂的好強，我一直看成流瓜。」「他可能寫n次累了。」「這老師以前是不是在中藥行待過？」

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也有人表示：「還好是代課老師，整學期老師都這樣寫我會很崩潰！」「家長回：阿鬼！你還是說中文吧。」「建議老師電腦輸出通知單黏貼手冊。」「以前老師都沒在寫手冊的，都打電話，回家就被打了。」「肯定是個被教學耽誤的醫生。」

還有不少人認真挑戰：「什麼什麼書請10/5前繳回。」「流感OOOOO假書請10/5前繳回，只看的出來這樣。」最後終有神人疑似給出正確答案：「流感疫苗接種意願書請10/5前繳回。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】