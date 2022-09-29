校園靈異｜小學老師突然狂打學生　主任趕嚟制止一聽對方開口嚇壞

這個故事一開始是我聽弟弟說的，然後抬頭一看，一張報紙貼在課表下方，當時我小學二年級，弟弟小學一年級。



文：林姓網友（發表於靈異公社）

1980年代的學生超多，所以一二年級要輪流使用教室，上半天課。

有一次弟弟跟我說，他們隔壁班的老師發瘋了，原本和藹可親，卻變成另一個人似的，對著學生又打又罵，無法控制，才小學一年級而已，可想而知，家長會怎麼反應？

教務主任趕來救學生 聽到女老師說話卻嚇到大驚失色（點圖放大閱讀）：

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事情是這樣的：當時的忠明小學，這排教室前方就是網球場，面對著忠明路，看得到「車城大飯店」，而教室中間有一格大約10坪空間的花圃，陽光只有中午曬得進去，平時格外陰暗潮濕。那位女老師年約50來歲，是一位山東口音很重的外省老師，出事當天她值班，最後一個離校（ 當時學生常常被老師留下來背書，最晚六點放人 ），女老師巡邏每間教室裏面都沒有人之後，時間大約已經傍晚六點了，回到自己的教室拿私人物品，忽然聽到教室旁邊那個花圃有人在說話的聲音，她覺得奇怪？前往查看。

她看到一個穿中山裝的人正在挪動盆栽，女老師說：「老師，您是？」中山裝男子沒有答覆。女老師覺得奇怪，往前靠近一看，什麼人也沒有，忽然感到毛毛的，女老師東西也沒收拾就跑了，校門口警衛張伯伯跟她打招呼，女老師慌張的說：「老張，我教室旁邊花圃好像怪怪的？」

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警衛張伯伯說：「我鎖起來了，那裡不可以進去，你知道吧？」女老師說：「我忘記了，想說從沒發生過事情。」張伯伯說：「不好，我得跟校長報告。」女老師說：「不用了啦！沒怎樣。」張伯伯說：「人不可以進去那裡面，踩過線的話，要辦桌道歉的。」女老師說：「沒那麼嚴重啦！都什麼時代了，有沒有去過旁邊剛剛開幕的自然科學博物館？太空人都已經上月球了！」張伯伯點根煙，搖搖頭說：「不信邪。」

隔天，女老師就沒來上課了。過了好幾天，女老師出現在學校的時候，頭髮非常凌亂，衣服穿的是出事當天的，她看人都是用眼白，嚇壞了在場六十幾位小一學生，女老師逐一點名，一個一個打罵，莫名其妙的，學生哭聲四起，隔壁班老師覺得有異狀，趕緊請教務處老師們前來幫忙。只見女老師自言自語：「你們侵犯了我的地方，為什麼沒有道歉？」然後看著學生名單，繼續叫下一位，拿起藤條抽打手心，又一個學生哭了。

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教務主任連忙制止：「牛老師（化名）！牛老師！」女老師忽然驚醒一樣：「幹嘛？誰？」教務主任說：「請你出來一下。」女老師走出教室，臉色難以形容的鐵青。教務主任說：「你沒事吧？」女老師說：「我好像很疲累。」教務主任說：「等等我們要在教室旁邊的花圃前面辦桌，請神明吃飯，這是學校的規矩，你是知道的。」女老師聲音彷彿變成另一個人，很像中年男子的聲音：「現在才知道要道歉？」教務主任頭皮整個發麻，知道「對方」在眼前，不敢怠慢，說：「我們現在才知道，對不起，得罪您了。」

女老師轉身回教室，直接趴在自己的桌上，一動也不動，教務主任和老師們連忙把小一學生們帶到網球場內集合，讓他們玩遊戲，跟他們說：「老師生病了，今天玩到放學。」教務處老師們在花圃前辦桌，燒香燒紙錢道歉，然後鎖上第二把鐵鍊，以防其他老師和學生再度誤闖，校長賴鵬堯先生恐懼的說：「我們以後不會再打擾您。」

這件事有人通報台中民眾日報的記者，於是就上報了，而那位女老師再也沒有出現。而這張報紙，就貼在發生這件事情的教室課表下方，我印象非常深刻，弟弟說是隔壁班老師忽然抓狂，被鬼附身，語焉不詳的說了這些，我看了報紙內容，當時小學二年級，所識國字不多，只記得報紙上寫道：「老師失控，又打又罵」等字眼。

有一天我們老師忽然語重心長的說：「老師跟各位小朋友說，不是迷信！學校真的是有鬼！就在那個花圃，還有後面的停車場，千萬不要給我靠近這兩個地方，知道嗎！」然後有一位好奇的同學阿超就發問了這件事，說是不是有老師這樣子被鬼附身？然後就沒來學校了？我們老師說：「這個這個，報紙都寫了，難道還會有假嗎？」同學們一陣驚恐，譁然不已，有的人已經嚇哭了。

時隔30幾年，這件事情還是無解，每次經過忠明路，我都會往母校看一眼，想起過去這段回憶，那棟建築還在，網球場也在，偶然瞥見，我身上還是會起雞皮疙瘩。

網民反應：「在唸小學時老師分配掃地區域，不巧就被分配打掃校內一座墳墓（聽老師說是聯絡不到後人無法遷移的老墓），每天跳進墓區（墳墓低於地面，長大想想很不好意思，每次打掃都要跳進去踩在人家屋頂上），打掃拔草也都平平安安無事。」「老師都明講了，可見的事情嚴重。」「所以那裏現在還是禁區嗎？」

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