結婚6年丈夫堅拒行房起疑　人妻偷裝CCTV驚悉崩潰真相　憤怒提告

結婚多年才發現「丈夫」的驚人秘密，確實難以接受！印度一名人妻與丈夫結婚首6年，丈夫一直找理由拒絕行房，追問下聲稱自己因意外喪失性能力，惟第6年進行「減重手術」後，丈夫又突然恢復性能力。人妻不禁思疑，於是偷偷在對方房間裝閉路電視監視，才發現丈夫竟是變性人，揭發崩潰真相後憤怒提告。



印度一名人妻與丈夫結婚首6年，丈夫一直找理由拒絕行房，偷偷在對方房間裝閉路電視監視，才發現丈夫竟是變性人。（示意圖，非當事人／gettyimages）

綜合外媒報道，40歲人妻西塔（Sheetal）於2013年透過交友應用程式認識丈夫維拉傑（Viraj Vardhan），2人感情發展迅速，翌年在家人見證下結婚。

夫妻2人感情甜蜜，惟結婚首6年維拉傑一直找藉口拒絕行房，讓西塔感到奇怪及不滿，追問下維拉傑聲稱自己多年前在俄羅斯發生意外，令他喪失性能力，才無法行房。直到2020年，維拉傑表示要做「減重手術」，但回家後連性能力都突然恢復，更答應與西塔行房，不過他威脅妻子若透露細節，就會讓她「下地獄」。

西塔在丈夫房間偷裝閉路電視監視，詎料發現丈夫驚人秘密 （示意圖／gettyimages）

面對維拉傑的怪異態度，西塔漸漸起疑及不安，去年開始與丈夫分房睡，她更在丈夫房間偷裝閉路電視監視，詎料發現丈夫的驚人秘密 ── 原來維拉傑是「從女變男」的變性人，而2020年進行減重手術只是撒謊，實際上是接受了完整的變性手術。

得知真相後，西塔憤怒告丈夫欺詐、強迫發生「不自然性行為」等，還指控丈夫家人隱瞞真相是共犯。不過維拉傑辯稱，結婚前已向西塔坦承一切，西塔也知道他的手術分為3個階段，不明白為何現在聲稱不知情。當地警方正調查案件。