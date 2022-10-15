租借迪士尼年卡？小紅書、Carousell放租過程大公開　園方咁回應

【迪士尼年卡／奇妙處處通】迪士尼愛好者真金白銀辦年卡，網上卻有人提供「租借年卡」服務，甚至可以租用會員卡入園玩。有迪士尼粉絲群組鬧爆，最近包括Carousell及小紅書等平台，有人明碼實價提供「租借年卡服務」，可以陪同入園用折扣外，更可以租卡入園玩，「賣家」描述卡主性別、外觀、年齡等，讓買家作決定。有賣家稱現時職員鮮會要求賓客拉低口罩對樣，「入場率極高」，亦有較平價的租借白金卡方式，由卡主陪同入園用他的折扣，服務價錢更低。

迪士尼回覆《香港01》表示，會員入園、享用優惠出示印有姓名及照片的個人會員卡時，園方有可能要求附有相片的身份證明，而優惠只供會員個人使用。



迪士尼年卡奇妙處處通是粉絲必備品，有網民鬧爆有人在社交平台「放租」。（資料圖片）

私下借用別人迪士尼年卡享用優惠時有聽聞，部分更發展到在網上公然「租借年卡」，對不少花錢購買「迪士尼奇妙處處通」（年卡）的人造成不公。迪士尼粉絲群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」日前有人發文，上傳數張圖片，顯示在買賣平台Carousell及社交平台小紅書上，均有人聲稱可「租借迪士尼年卡」，有不少網民真金白銀辦理迪士尼會籍，怒斥「理直氣壯賣折扣，公平咩？係咪應該一齊報案」，並呼籲網友將相關租借資訊張貼到帖文內。

網民質疑部分「賣家」寫明面交，是直接將卡交給他人使用，「寫明一男一女，仲講到去咁多次都冇畀人check樣」。但不少人表示能否入場，要視乎職員有沒有認真核對身份，見過有職員核對人樣後，「話佢張卡個樣唔似，要佢去影過張相」。如果無入園紀錄，亦無法當天用年卡優惠，另有網民指試過和白金卡朋友入園，購物付費時朋友走開了，職員都要求卡主回來才能用折扣。網民均希望迪士尼方面能作出調查。

翻查「租卡」帖文，部分寫明「出租迪士尼銀卡$100」、「迪士尼銀卡租借$200」、，並會提到卡主的樣子，以讓買家判斷是否租借，「相片為後生女仔樣」、「15至24歲後生樣」、「圖片為女性學生」、「金卡男生$150／日，視覺年齡約18-28歲」，會優先幫手預約入園時間，要求留下500元按金，退卡才歸還，部分有2天以上折扣優惠。

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為何能租卡讓人入場？有「賣家」指職員通常不會要求拉低口罩，故符合性別及年齡就有機會能入場，「銀卡限星期一至五，14-24歲都可以，樣後生就ok」、「已有多名人試過入（場），成功率極高」。不過，部分「買家」會保險一句「入場率極高，暫未有客人入唔到，但不包入場，入唔到並不會退還租金，閣下自理」，添加無法入園不退錢的「霸王條款」。

記者聯絡小紅書「賣家」，對方稱提供的「租借年卡」意思是陪同入場，收費為80元，較借卡入場便宜。「賣家」稱因會員卡上有照片，現在要核對卡主身份，故只能買家自己買票入場，由她陪同購物，在園內幫忙刷白金卡使用8拆優惠。而買家最好一次過選好所有貨品才付款，並會交代入園幫忙「刷卡」的時間。

據迪士尼奇妙處處通條款，迪士尼在以下情況有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收會員卡，包括使用者或領取優惠者並非會員卡所指定的賓客、賓客同時持有一個或以上個人會員卡或會籍、會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權目的被濫用。

迪士回覆《香港01》表示，賓客應親身到指定地點出示印有照片的個人身份證明及個人資料，並遵循所須程序（包括拍攝其照片）以購買或獲發其個人會員卡，「奇妙處處通」個人會員卡不可轉讓、退換、退款、及如被修改即作廢。會員入園、領取優惠及享用優惠時，要出示印有姓名及照片的會員卡，園方可能要求附有相片的個人身份證明。

迪士尼續指，優惠包括折扣僅供會員個人使用，不得用於獲取或購買產品、服務、折扣或其他優惠並意圖轉售這些產品、服務、折扣或其他優惠。

（綜合）