查男友手機驚揭拍拖初期與前度遊迪士尼　現任女友：算唔算出軌？

失去的才最美好？有女生發文稱與男友一起已有2年，近日查看男友手機才發現，原來在剛開始交往時，男友曾瞞着她與前度過從甚密，他不但與前女友同遊主題樂園，還接對方放學、出動禮物攻勢。她質問男友原因時，男友的回答更是令她無語！



樓主發現男友在拍拖初期竟約前女友到主題樂園玩，更問對方對自己還有沒有留戀，令樓主相當憤怒。（《無法抗拒的他》劇照）

該女學生在Dcard以「唔知算唔算出軌」為題發帖，指2年前拍拖初期，男友稱其家人有主題樂園免費門票，便約她一同去玩，但當時她因要考試，便拒絕了男友的邀約，「諗住本身張飛都係免費，唔去又唔會話嘥左」，事後亦沒有問男友如何處理門票。

近日樓主查看男友電話時有驚人發現，原來男友最後約了前女友去主題樂園。而樓主翻查對話記錄發現男友當日欺騙她說是和朋友出了尖沙咀吃飯，從沒有告訴她其實是和前女友同遊主題樂園。她查看男友聊天記錄，愈看愈心驚，男友曾問前女友對自己還有沒有感覺，「ex答佢：做朋友比較適合」。

最令她傷心的是，男友剛開始和她拍拖時，還一直與前女友聯絡，甚至接人放學、豪爽送禮。她質問男友為何和自己在一起期間仍問前女友「對佢仲有無feel」，然而男友的解釋令她更無語，「佢話因為見個ex嗰陣有人溝緊，有啲唔甘心」。

樓主男友稱當時見到前女友已有追求者，心有不甘，因此才會做出如此舉動。有網民認為他對前女友仍有留戀，勸樓主分手。（《大話西遊》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主男友的行為實屬出軌，「一齊緊仲同另一個女仔曖昧就係出軌」、「唔理係咪Ex，拍緊拖偷偷地同第2條女去玩擺明出軌啦」，有人就覺得重點是他嘗試追回前女友，「個point係佢想溝返個ex，但人哋唔受溝，佢先繼續同你一齊」、「重點係佢想出軌，只係個ex無畀機會佢」。

網民一面倒指責樓主男友是「騎牛搵馬」，並非真心愛樓主，勸她分手，「佢未放低ex，但係又想拖住你」、「唔分等過中秋咩」、「拿拿聲飛咗佢搵過個啦」。