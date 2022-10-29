嬲爆！男友精心煮晚餐　女友用來餵狗即被分手　網民一面倒撐男方

男友用盡方法逗女友開心，甚至精心炮製晚餐，結果女友卻拿晚餐的食物餵狗，這該憤怒嗎？近日有外國女生在網上發文，表示跟筍盤男友交往4個月後，首次被邀到對方家中作客，男友除了體貼地設計好整天的郊遊行程，還說女友可以帶狗狗同事，更精心準備了晚餐。原本完美的一天可以令感情升華，但樓主卻「不問自取」，擅自把晚餐的食物放到盤子去餵狗，結果惹怒男友，斥「那不是狗食物」，還當場把她與狗都趕走。

女生向朋友訴苦及徵詢意見，但不獲支持，遂於網上發帖，表示男友接受道歉後提出分手，詢問網民是否她做錯了。惟網民一面倒認為女生不對，又指她沒有顧及男友感受，「被分手」也是活該。



樓主較男友更早吃完，眼看就要到愛犬的晚餐時間，便到冰箱拿出餘下食物餵狗，沒料到觸怒男友，更當場被趕走。（《月老》劇照）

該女生在外國討論區Reddit 以「用我男友為我們做的晚餐餵我的狗」為題發帖，指和男友拍拖約會近4個月，對方英俊、聰明、風趣，有良好學歷兼有很好的工作，更是很貼心的男生。這個筍盤男友為樓主安排整天的行程，打算先去遠足，然後回到他家再享受他做的晚餐，並且說明女友可以帶同愛犬謝爾比（Shelby）同行，因此她當天是帶着興奮的心情出發。

到了晚餐時段，男友做了烤肉和蔬菜，而樓主比男友更早吃完，眼看就要到狗狗的晚餐時間，所以便把餘下的食物給狗狗吃，擅自從冰箱拿出另一半的烤肉和生菜。男友看見便生氣地說：「那不是狗糧！」更怒氣沖沖地站起來，從她手裏接過盤子，把食物用錫紙包好，塞給她就叫她帶狗離開。

女生被男友邀請郊遊後到家中作客，期間帶同狗狗同行，男友更精心炮製了晚餐，沒料到卻因她用食物來餵狗而被提分手。（《分手合約》劇照）

男友解釋說那些食物是為自己和女友準備的晚餐，而不包括狗狗，女友在餵狗前應該問清楚，女生無奈地只好離開。其後男友雖接受她的道歉，但已決意要分手，因為無法接受女友在沒有事先詢問情況下就取走他的食物。



樓主當天晚上與朋友談論事件，但朋友卻認為其男友生氣是無可厚非，而這位朋友平日也不認同她對待狗狗的方式，覺得對方有偏見，於是再發文詢問網民意見，結果惹來眾人圍攻。

後來男友決意要分手，女生當天晚上便和朋友談論事件，怎料連朋友都覺得她男友生氣是正常。（《天巡者》劇照 ）

不少網民都直斥樓主根本沒有尊重男友，對方精心為她炮製晚餐卻被拿去餵狗，行為的確不對，「他為你做的飯，不應該把食物餵狗，尤其是他為你準備的特別晚餐」、「你應該要學習禮儀」、「他花時間和金錢為你倆做豐盛晚餐，有權決定如何處理剩菜，先詢問是禮貌和尊重」、「烤肉不便宜，你懶得問他是否介意拿去餵飼寵物，你根本無權這樣做」。

亦有人質疑樓主作為狗狗主人，明知道會出去一整天，為何不帶寵物的食品，「負責任的狗主如果知道會在其他地方吃晚餐，都會為狗狗額外帶的食物」、「養寵物的是你的責任，不是你男友，你應該為她帶食物，而不是用別人的食物給牠一頓飯」、「你還不夠成熟，不能養狗或交男朋友」。