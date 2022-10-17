愛上「叔叔老婆的妹妹」叫亂倫？　台男一提問被嘲：公民老師在哭

又到了出動三姑六婆親戚計算機的時候！台灣1名男子早前在網上發文，指自己與「叔叔老婆的妹妹」交往，兩人在年齡上其實只相差1年，但他亦非常憂心這段戀情在法律上不被允許，問道「這樣算不算是亂倫？」。



台男發文稱與叔叔老婆的妹妹正在交往，擔心是否亂倫的關係。（《無法抗拒的他》劇照）

23歲樓主在Dcard討論區發文，稱他與22歲的女朋友相差1歲，對方是他叔叔妻子的妹妹，「這樣算不算是亂倫？婚姻在民法規定上是不是無效？」，還在帖文中分享詳細且複雜的關係圖，以及相關法例的截圖。

帖文一出，大批網民紛紛笑言樓主的公民課老師正在哭，留言稱「沒有血緣關係」、「這不是老人最愛的親上加親嗎？」，亦有人糾正樓主並解釋指出，兩人只是「血親配偶之血親」，在法律上沒有關係，換句話說是「熟悉的陌生人」而已，勸樓主毋須擔心，更希望他們放膽去愛。

23歲的樓主其實只與女友相差1年，不少網民就留言解釋，稱兩人在法律上只是「熟悉的陌生人」，勸他毋須擔心。（《無法抗拒的他》劇照）

樓主後來再更新帖文，透露自己與女友的相識經過，指當他讀高中時參加叔叔的婚禮，而新娘正是女友姊姊，他們在婚禮上認識，其後他經常到叔叔家吃飯，女方則因為到台北讀大學而時暫住叔叔兩夫婦家中，日久生情便在一起了，但家人全不知情。對於搞不懂姻親和亂倫等概念，樓主也忍不住自嘲：「很多人說我公民老師在哭，嗯……你們說得對，我公民課都在夢周公。」