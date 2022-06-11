千人婚宴畀到會公司放飛機　親戚被迫落廚炸雞炒麵宴客　新娘崩潰

馬來西亞一戶人家要為了女兒結婚辦喜宴，沒想到承接宴會內的食物的業者竟在當天放飛機，導致新娘一家人必須親自下廚化解當天的危機。



據《中國報》報道，一名網友在抖音發出當天婚禮的慘況；他表示，親戚的女兒在柔佛州古來縣（Kulai）舉辦婚禮，但當天負責食物的業者突然放飛機，差點讓婚禮開天窗。

原PO表示，親戚已支付21,000令吉（折合約37,447港元）給業者，預計當天提供1000人份的食物，但業者卻突然神隱，只好讓他們現場準備白飯、炒麵及炸雞等食物，飲品則馬上去外面採購。

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原PO表示，他對親戚女兒的遭遇深感同情，親戚事後已報警，要求業者負起責任。

該段影片上傳3天，已累計47萬人次觀看，許多網友都要求業者負責，該場婚禮的新娘也在下方留言感嘆，「不敢相信會有這段影片，我作為獨生女的婚禮，竟在最後一分鐘被餐飲問題而摧毀」。

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