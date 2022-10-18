大便塞爆男友馬桶　女生超尷尬：佢全家喺齊到　網民出1絕招解救

人有三急，難以強忍。有女生日前發文，表示到男友家中吃飯時，難忍便意，沒想到如廁後竟發現大便堵塞了男友家中的座廁，不管怎麼沖也沖不去。尷尬的是，男友的父母也在家中，該女生不知如何是好，便躲在廁所內在網上發文求救。有網民提供1個絕招給她，就是找男友當「替死鬼」，最後樓主確實採取了上述建議，才未有在男友家人面前丟臉。



有女生在網上發文指在男友家中如廁時，竟因為「瀑布」般大量的糞便堵塞了男友家中的座廁，無法沖去，感到羞愧難當，便躲在廁所內發文求救。（電影《怪胎》劇照）

該女生在Dcard以「急！！上男朋友到食飯 屙塞咗個馬桶」為題發文，稱日前上男友家中與其家人吃飯，因正值經期，受此影響，大便量較平時多，「啲屎好似瀑布咁」。如廁後，她竟發現由於糞便太多，而堵塞了男友家中的座廁。她沒有想到會突然發生如此尷尬的事情，情急之下在網上發文求助。

不少網民都「食住花生等睇戲」，紛紛留言「求後續」。有網民就建議樓主找男友「食死貓」，「直接叫男朋友做替死鬼」、「從廁所出嚟，然後男朋友再入去」，此等建議深得樓主青睞，並果斷實行，「最後叫咗男朋友食死貓，佢趁佢阿爸阿媽入廚房整嘢嘅時候，鼠咗入廁所扮係佢整塞」。

樓主後來接納網民建議，找男友「食死貓」，裝作是男友堵塞了馬桶。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主男友「慷慨就義」值得讚揚，「男朋友好好人」、「好抵得諗」。另有很多網民都表示遇上這種事實在尷尬，「哇！畀我會想搵窿捐」、「尷到爆！」；亦有人覺得其實生理問題每人都會遇到，勸樓主不必因此介懷，「呢啲嘢無人想，你男友屋企人唔會怪你嘅」、「大方講就得啦，你又唔係特登屙塞佢哋個廁所」。