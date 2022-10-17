酒店房務員摷行李銀包影片瘋傳！旅客拍下罪證　網民有更慘痛經歷

酒店從業員必須誠實及保障客人隱私，不可亂動私人物品，惟墨西哥1名旅客卻拍下酒店房務員一連串離譜行為。該旅客透過手提電腦的鏡頭，拍得酒店職員進入房間後執房的情況，對方先打開雪櫃飲了1罐啤酒，繼而翻動抽屜，最離譜的是擅自打開他的行李及翻看其銀包，更試圖打開保險箱。雖然最後發現只有啤酒被盜，但該職員的行徑實在太過份，旅客立即向酒店作出投訴，酒店亦即時把涉事職員解僱。事發影片在網上瘋傳，引出網民分享更慘痛經歷。



影片拍到酒店房務員打開旅客的行李，更翻出他的銀包看了一會。（影片截圖）

受害男遊客阿圖羅（Arturo Brunello）早前到墨西哥的坎昆（Cancun）旅遊，他在1部手提電腦安裝拍攝軟件，鏡頭感應到人體動作便會自動錄影，並送出電郵通知他。

阿圖羅將電腦放在酒店房內，想不到透過影片看到令人震驚的事情。影片可見，入來執房的房務員私自打開雪櫃，取了1罐啤酒享用，更翻動房內的抽屜，看來似在搜索有否值錢的物品，之後再試圖開保險箱，幸好未有成功。而最令阿圖羅感到憤怒的是，對方打開他的行李不斷翻動，更翻出他的銀包看了一會。

房務員甚至試圖開打開保險箱，（影片截圖）

雖然阿圖羅最後發現只有啤酒失竊，但完全不能接受該位房務員的行為，於是向酒店投訴，酒店亦即時解僱了該名職員。阿圖羅將影片在社交平台上發布，引起不少網民議論。有人指「這就是我入住酒店時，不會讓清潔工入來打掃的原因」、「貴重物品放保險箱並不絕對安全，職員可能有後備鎖匙打開」。有網民分享更慘痛經歷，稱試過行李上鎖後仍失竊，「職員輕易打開這些小鎖，完全不着痕跡，沒有證據是他們所為」。