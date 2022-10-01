0+3．日本自由行｜一文看清疫情下買旅遊保險須知　附各公司比較

隨著日本、韓國、泰國等地先後開關，加上香港「0+3」入境免酒店檢疫，不少人已準備出發旅遊。



在疫情下旅行，購買旅遊保險時會多留意疫情相關保項。

MoneySmart為大家講解現時熱門旅遊國家的入境政策，並列出一些疫情下購買旅遊保險的注意事項，讓打算出門的港人及早準備。

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多國放寬遊客入境限制 完成接種可免隔離

現時多個熱門旅遊國家都已開關，例如日本、韓國、泰國、新加坡、越南等，而且不少國家都容許未接種疫苗人士入境。加上港府9月26日起實拖「0＋3」檢疫，出國旅遊的條件已逐步回復正常。

日本（10月11日起取消每天入境人數上限、恢復免簽證、容許自由行）：須以旅行團形式；須有出發前72小時內陰性核酸檢測結果證明；每日容許入境人數增至50,000人；9月7日起接受沒有導遊陪同的團客入境。

韓國：入境前毋須提供 PCR 檢測報告，但入境後1天內進行PCR 檢測。如果想在到埗後在仁川機場進行 PCR 檢測，可於Safe2GO Pass預約，費用為80,000韓元。

泰國（10月1日起毋須接種證明）：已完成疫苗接種——無須購買保額不少於US$1萬的保險單；無須申請免隔離入境簽證；無須提供48小時前病毒檢測。未接種／未完全疫苗接種——只要出示48小時病毒陰性檢測結果。

新加坡：已完成疫苗接種——持有出發前48小時陰性核酸檢測結果；安裝 TraceTogether 手機應用程式。未完全接種疫苗的旅客，若在出發前兩天完成新冠病毒檢測及取得陰性結果，可免除7日隔離。

越南：毋須COVID-19測試和疫苗接種證明。

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旅遊保險可提供因新冠肺炎／防疫政策造成的保障嗎？

在疫情下外遊，購買旅遊保險時要注意旅遊保險不會涵蓋新冠肺炎保障。不過，部分保險公司的旅遊保險會為旅客提供新冠肺炎伸延保障，前提是旅客須已符合香港或旅遊地的疫苗接種規定，購買前必須確保自己符合這些要購求。

一般而言，旅遊保險的保障範圍不包括受保人因入境限制而取消行程 (例如被拒入境、未能取得簽證、未能符合疫苗接種規定)，或者因熔斷機制被迫滯留外地。如遇上這些情況，受保人應向航空公司、酒店或旅行社等申請退還預付的費用。

另外，如果受保人在旅遊期間需要延長保障期，須在保單原有保障期完結前向保險公司申請，或要支付額外保費。不同旅遊保險的實際保障範圍，均以保單條款為準，購買時應向保險公司或保險中介人查詢。

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以下為讀者介紹一些涵蓋新冠肺炎損失的旅遊保險：

AXA安盛「卓越」豐盛優遊樂 旅遊保險

AXA安盛「卓越」豐盛優遊樂 進悅計劃 (單次旅程) 可保障旅客因以下情況而導致的損失：因在港強制隔離而取消行程；因在港感染新冠肺炎而無法開始行程；在海外感染新冠肺炎；返港後14日內確認在海外感染新冠肺炎；因家人在港 / 行程中感染了新冠肺炎而要縮短行程，包括提早返港或留在當地照顧。

安聯旅遊保險

安聯（Allianz） 旅遊保險可保障旅客因以下情況而導致的損失：在海外感染新冠肺炎而涉及的醫療開支；因檢測而造成的開支；因感染新冠肺炎的海外每日住院現金賠償；檢測非陽性下接受隔離；因感染新冠肺炎而需要的緊急醫療援助；與出遊同伴 / 直系親屬因感染新冠肺炎而要取消旅遊；與出遊同伴 / 直系親屬因感染新冠肺炎而要縮短行程。

MSIG iTravel Plus旅遊保險

MSIG（三井住友）iTravel Plus 可保障旅客因以下情況而導致的損失：海外確診新冠肺炎並需要入院或被強制隔離檢疫的每日現金津貼賠償（最多10天）；旅程出發前被診斷患有新冠肺炎而導致行程取消或延誤；旅程途中被診斷患有新冠肺炎而導致行程中斷或縮短；海外被診斷患有新冠肺炎並需於海外住院的醫療費用。

MoneySmart為大家整合更多旅行保險推薦。最後提提大家，以上資料只供參考，並不代表保單相關條款及細節的全部。購買旅遊保險前，應仔細參閱每份保單保障及不保項目的條款及細則。

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】