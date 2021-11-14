去北海道旅遊有冇發現各城市消防栓五顏六色　但偏偏冇呢一隻色？

說到消防栓，一般人的印象都是以紅色塗裝為多。然而在日本北海道，路上卻有許多不同顏色的消防栓，包括藍色、黃色等等的。



最近就有日本媒體，深入探查這些不同顏色的消防栓背後出現的原因。

根據日本媒體「HBC北海道放送」報導，在札幌市內消防栓，外觀全部都是塗成黃色的……

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札幌市官方出面解釋，表示如果使用黃色的消防栓，那麼就算在夜間也非常醒目，因此在災害發生時也容易辨識，所以才會選用黃色作為塗料。札幌市官方還進一步說明，雖然白色消防栓在夜間也會很明顯，但是在容易下雪的北海道中，白色在下雪時就很可能難以察覺，造成使用上的困難。

而在北海道小樽市內，消防栓居然有著紅色、藍色、黃色，以及在本體為紅色，上部卻是黃色、藍色的五個種類。小樽消防局表示，這是因為消防栓附近，常常附有蓄水池。由於小樽周圍都是高山，因此會利用地形的高低差來獲取水資源。然而在1974年時，小樽曾經發生過大規模的火災，消防員雖在滅火時接上了不同的消防栓，但有的消防栓剛好都連結到同一個蓄水池，結果水池的水一下就用光，讓水柱的力道減弱，影響救災的效率。於是在後來，小樽才會採用許多不同的造型，區分連結到不同蓄水池的消防栓。而這些五顏六色的消防栓因為非常特別，除了本來的功能之外，還吸引到許多遊客拍照留念，成為了一項觀光賣點。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】