巴士乘客開大喇叭打機　港男好聲勸卻被1句寸爆　網民推絕招反擊

坐巴士最怕遇到什麼人？有港男在社交平台分享1次搭巴士時的無奈經歷，指坐後面的乘客開喇叭打機，他見狀好言相勸，希望他能調低音量，結果換來1句寸爆回應「你要靜就搭的士」，令他不禁自我懷疑是否太多事。不過網民都力撐樓主無做錯，更提出多個方法反擊對方；亦有人指出，遇到這情況應向車長投訴。



有港男分享指，搭巴士時遇到後座乘客開喇叭打機，他見狀好言相勸，希望他能調低音量，結果換來1句寸爆回應「你要靜就搭的士」。（示意圖，資料圖片）

該港男在facebook群組「大埔Tai Po」發文指，前日（16日）乘搭巴士時，遇後座乘客打機「開行喇叭」，非常嘈吵，遂「好聲好氣」着他將音量較小一點，對方卻表示「你要靜就搭的士」，令他大感錯愕，「今時今日香港人嘅manner（舉止態度）真係變成咁？定係我厚多士（好多事）？」。

帖文引來網上熱議，網民差不多一面倒支持樓主的做法，認為在公共交工具上開大聲響很擾人，「好多人都係咁，自私！」、「要嘈梗係自己揸車啦」；亦有人分享自己必勝法，「我試過呀，好聲好氣叫佢細聲啲，佢唔理我，之後我開行喇叭放喺佢耳邊，佢話我黐線就落咗下層坐」，即獲超過500人讚好，「啱呀！對呢啲人就要咁」、「我試過用呢招，不過係2部手機開往生咒」、「播佛經係最有用」。另有網民建議，樓主可向車長反映情況。

根據交通規例，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人。（資料圖片）

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3000元及監禁6個月。