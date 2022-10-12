屯門女搭巴士返工　遇陌生男故意坐旁邊感不安：幾多空位都坐隔籬

登上巴士發現只剩下「單丁位」，你會如何選擇呢？有女生在社交平台發文指，乘搭屯門過海巴士上班時，經常遇到1名陌生男士坐在她旁邊，無論有多少其他空位都會這樣做，令她感到不安。她曾故意坐走廊位，惟對方會堅持坐入旁邊的近窗位置，她只能自己起來換座位避開，「佢咁樣一有機會就跟住坐，令我好唔舒服」。



有女生在社交平台發文指，乘搭屯門過海巴士上班時，經常遇到1名陌生男士坐在她旁邊，無論有多少其他空位都會這樣做，令她感到不安。（FB「屯門友」圖片）

該女生投稿至facebook專頁「屯門友」，指數個月前開始，乘搭巴士上班期間，發現有位陌生男士經常坐在自己旁邊，「無論仲有幾多空位都好，佢都偏偏要坐我隔籬」。女事主曾嘗試避開他，故意坐在走廊位，打算「封咗唔畀佢坐我隔籬」，惟他仍要求坐在入面的窗邊位。

有次女事主忍不住開聲問道「點解明明有甘多空位你唔坐？你係到要堅持坐入嚟？」，但對方用其他籍口解釋，「話要入面個叉電位」，她聽後堅持不讓出入面位置，並再次表明「為咗避佢先坐走廊位」，希望對方不要騷擾她，該名男子則回應「咁賤嘅你」。

該男子後來近一個月都沒有現身，日前再次出現時則換了另一個背包及沒有攜帶飯盒，並如以往一般坐在她鄰座，她只好自己起來換位，「雖然佢冇非禮我，冇對我做乜。但佢咁樣一有機會就跟住坐，令我好唔舒服，而且我已經清楚表明我立場」。女事主又表示，有時該名男子發現她旁邊已有其他人坐下，就會選擇坐在另一位女乘客鄰座，「佢坐第二度個時，都係專坐女仔隔籬」，因而提醒其他女士警惕。

有女生在社交平台發文指，乘搭屯門過海巴士上班時，經常遇到1名陌生男士坐在她旁邊，無論有多少其他空位都會這樣做，令她感到不安。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民同意該男子的行為確令人不安，「好恐怖囉」，又支持女事主出聲表明立場，「做女仔幾時都要有危機感，感覺唔舒服係要出聲，支持妳！」。有人就建議女事主先坐在其他人旁邊，「唔坐2個吉位咪解決到」，又或是乘搭另一班次。不過有網民則認為該名男子未必有不軌企圖，「我只可以講我自己作為男乘客，我想同瘦嘅女乘客一齊坐，因為唔使同男士坐要迫住個膊頭好辛苦」、「可能佢係有特殊障礙比較怪呢」，亦有男網民直言，「做男士我反而會避忌一下，專係揀唔坐女士隔籬，避免有乜碰撞」。