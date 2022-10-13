1歲仔搭巴士狂喊　司機要求轉坐上層：嘈到影響揸車　港媽感委屈

巴士司機肩負着整車乘客的安全，因此駕駛時需要極高專注力，以免發生交通意外。有港媽於討論區發文大呻，日前抱着1歲多的兒子乘坐巴士時，兒子不斷哭喊，用盡方法哄也沒用，司機忍受不到哭喊聲，稱「嘈到佢揸車」，要求她由下層關愛座轉到上層坐，她覺得司機語氣有點強硬，因而感到很委屈和想哭，問道：「真心想知車長可唔可以用喊聲影響佢揸車為理由，而叫乘客離開座位呢？」

網民留言認為司機做法合理，「講真，喊聲影響佢揸車，真係好危險，關乎成車人性命」、「我覺得應該囉，做司機要集中精神，部份人好怕BB哭聲，真係心都亂晒，為人為己真係要合作」。



有港媽於討論區發文大呻，日前抱着1歲多的兒子乘坐巴士時，兒子不斷哭喊，用盡方法哄也沒用。（示意圖／Getty Images）

該名港媽於親子王國以「理性討論，巴士車長可唔可以用BB喊為理由而叫我同BB上層坐？」為題發文表示，她不時會抱着1歲3個月大的兒子坐巴士，以往兒子乘車時都「好肯瞓」，但日前不知為何在巴士「勁喊」，用盡方法哄也沒用，「慘在阿B奶嘴都唔受，淨係識喊」，猜想可能因未到平日小睡時間。

港媽說，明白嬰兒哭喊時會很吵鬧，惟巴士駛到轉車站時，司機突然要求她離開下層關愛座，到上層乘坐，「原因我喺下層嘈到佢揸車喎」，她當下覺得很委屈和想哭，「其它乘客都未出聲，坐我後面個嬸嬸仲好好人有幫手哄阿B添」。

該名港媽表示，巴士駛到轉車站時，司機突然要求她離開下層關愛座到上層乘坐，「原因我喺下層嘈到佢揸車喎」，她當下覺得很委屈和想哭。（資料圖片）

港媽平復心情後又想到，「其實個車長係個語氣強硬咗啲，令我有啲hard feelings（不好的情緒）啫，但其實坐的士都有機會喊，一樣會嘈到揸車嗰個，睇嚟最好嘅辦法係叫老公考車牌」，嘆道「無私家車嘅，帶（小孩）遠少少都有心理壓力」。她強調自己並無帶着嬰兒就「大晒」的想法，只是理性討論和聽網民意見可如何帶着嬰兒出遠門。

事件引來網民熱議，大部份都表示司機做法沒問題，「車長覺得會影響佢揸車，配合下都無可厚非，出事都幾大鑊，大家都唔想」、「BB哭起上來真是不得了，司機有權拒絕開車，因為成車客的人命在他手上，司機集中唔到精神去安全駕駛，希望樓主能明白和諒解」、「佢叫你上上層已好好，其他司機可能叫你落車或者佢停車唔揸，咁咪仲衰」、「如果咁樣我會揀落車，抱住BB上落樓梯都危險」。