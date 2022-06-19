貓吃人！獨居女主人猝死　20緬恩貓缺糧水絕望「啃屍」　專家咁講

極度飢餓下，牠們被迫變成「食人貓」。俄羅斯近日發生悲劇，當地1名養了20隻緬恩貓的獨居女子在家中猝死無人發現，至2星期後警方上門調查，開門驚見可怕畫面，貓隻已啃食女主人部分屍體去充飢。這批貓之後被鄰居帶走，部分已找到新主人，部分因身體太虛弱要留在收容所。

消息指女死者是繁殖員，私下繁殖純種緬恩貓在網上販售，因沒有親人，故猝死亦無人知曉。專家指緬恩貓只是在極度絕望的條件下才會進食人屍，當時在牠們眼中屍體只是食物而非主人，這種貓本身沒攻擊性，經治療後未來可正常生活。



20隻緬甸貓獲救時非常虛弱，但在蓬鬆的毛遮掩下看不出牠們很瘦，部分較健康的已找到新主人。（「Дом котиков и пёсиков "КОТЭдж"」vk影片截圖）

外媒報道，俄羅斯羅斯托夫州小鎮巴塔伊斯克發生嚇人的「貓吃人」事件，1名養了20隻緬因州貓的獨居女子在公寓內猝死，在大門深鎖、缺水缺糧的情況下，極飢餓的貓咪開始啃食女主人的屍體。由於女貓主已失聯達2周，她的員工遂報警求助；當警方上門調查時，揭發她已死亡多時，判斷事件不是謀殺案。當地警方向俄媒證實事件，並形容現場畫面「可怕」，女子屍體已經腐爛，貓隻已啃食掉「部分遺體」。

屋內20隻貓被發現時身體虛弱，牠們被鄰居救出，部分以每隻約29鎊（約278港元）的費用交給新主人飼養，其中8隻情況很差的貓貓則被送到動物收容所，需時康復及治療，機構正為牠們籌集醫療費用，救援人員強調貓咪在極端情況下吃屍體是可以理解的。當地傳媒則指，未知牠們的新主人是否知道貓隻曾吃人肉。

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據報該女主人是繁殖員，專門培育純種緬因貓，會在網上出售賺錢，屋內的貓是她未賣掉的最後一批。她沒有親人，鄰居指屋內經常發出噪音和難聞臭味。收容所的職員稱不知道這些貓的名字，牠們非常瘦弱，但因為毛很蓬鬆，所以表面會看不出。由於主人屍體在溫暖的房間內已開始腐爛，進食後會影響貓隻健康，牠們需接受進一步治療。

緬恩貓以體型大聞名，個性溫馴適應力強，一向受歡迎。當地動物心理學家指，緬恩貓正常不會攻擊主人，更不會咬小孩，但在絕望的情況下，在牠們眼中的不是女主人屍體，而是食物，沒有必要因牠們曾啃吃屍體而污名化，牠們平靜下來後可以如常生活。她又批評業餘人士不應在家中大量繁殖貓隻，萬一牠們不停近親繁殖，會嚴重影響下一代健康。

當地專家建議一般公寓飼養貓狗數量應受法律限制，雖有規定飼養寵物的上限要視乎主人能力，但目前沒有一套寵物照護標準，由誰評估、如何評估都不清楚，相關條文在商討中。

過去曾有研究發現，若主人在家中死去，家中極度飢餓的貓咪可能吃屍。2013年紐約小鎮修咸頓（Southampton）就曾有女子在家中死亡，遺體被所養的3隻貓吃掉。

（綜合）