阿仔返新工狂OT爆喊　港媽勸唔開心就辭職惹議　網民：港孩咁養成

「人生不如意事，十常八九」，若一遇到問題就逃避，只會變得愈來愈軟弱。有港媽於討論區發文表示，兒子最近找了份新工作，卻做得愈來愈不開心，一天比一天晚回家，日前等到凌晨2時許也未歸家。好不容易等到兒子回來，她發現兒子雙眼通紅，她關心問道發生什麼事，兒子立即大哭，訴說新工經常加班，於是她安慰兒子「如果做得唔開心，份工唔好做，就辭職啦！」。帖文引起熱議，有網民批評樓主教兒子逃避困難，「港孩就係咁養成」、「直升機父母，好快宅在房永不出門！」。



有港媽於討論區發文表示，兒子最近找了份新工作，卻做得愈來愈不開心，一天比一天晚回家，日前更忍不住在她面前大哭。（《未來媽媽》劇照）

該名港媽於香港討論區以「阿仔返新工OT O到喊住返屋企」為題發文表示，兒子最近終於找到全職工作，她眼見兒子頭一周上班也算開心，每天準時下班回家吃飯，惟其後卻愈來愈不開心，一天比一天晚回家，她只好留飯菜等兒子回來。

她憶述，日前等到凌晨2時許，兒子也未歸家，傳訊息也沒回覆，她十分擔心。等了一陣子後，兒子終於回家，她看到兒子眼紅紅，好像哭過般，於是關心問道發生什麼事，「一問佢就即刻大喊，我仲以為佢失戀，做咩喊成咁」，兒子邊哭邊訴說公司人手不足，但又很多工作要做，所以經常加班，與想像的工作有很大出入。

於是她對兒子說，「如果做得唔開心，份工唔好做，就辭職啦！」，兒子搖頭回答「辭咗職咁點養你喎」。她認為自己不用兒子養，「為人父母，最想都係仔女開開心心啫，搵到份舒舒服服嘅工就當然最好啦」，不過兒子最後堅持想「捱多陣」，她只好在背後默默為兒子打氣。

該名港媽指出，兒子邊哭邊訴說公司人手不足，但又很多工作要做，所以經常加班，與想像的工作有很大出入。（《二十五，二十一》劇照）

不少網民認為樓主作為媽媽不應叫兒子逃避，「返工就係咁㗎啦，你養到一時，養唔到一世」、「第一份工就叫佢唔好捱！仔唔係咁惜㗎，女就話啫。工可以唔做，但理由唔應該係辛苦，如果犯法，有危險就話」、「返工唔開心就唔返工，咁做人唔開心咪唔做人？我覺得你個仔都成熟過你」。

有網民建議樓主要問清楚兒子上班辛苦的原因和給予鼓勵，「樓主唔好由得佢呀，盡量問清楚，係由讀書去返工未適應，定係被欺凌呀？啲無謂苦咪捱呀，不過樓主個仔肯捱，已好過好多後生好吃懶做，一心想不勞而獲嘅廢物多多聲」、「多啲鼓勵佢，唔好一遇挫折就放棄，咁樣個人先會變強。你個仔拒絕辭職，反而識諗過你」。

有人建議太辛苦可選擇轉工，「如果只是季節性嘅OT，就好多公司都會，嘗試忍耐一吓，但係如果係human resources（人力資源）或者management（管理）嘅問題，就搵過第二份罷啦」、「咁你個仔都識諗，捱下幾年轉出去就會好，先苦後甜」、「如果份工與期望不符，轉工係無可厚非，不過最好係邊做邊搵工，搵到咪轉囉」。